Unvergesslicher Tag für Sophia Kleinherne

Sophia Kleinherne hat ihren ersten Länderspiel-Treffer erzielt. Im dritten EM-Gruppenspiel gegen Finnland (3:0) war die 22-jährige Telgterin in der 40. Minute per Kopfball zur 1:0-Führung erfolgreich. Ob sie am Donnerstag (21 Uhr) im Viertelfinale gegen Österreich wieder dabei ist, ist fraglich.

Der 16. Juli 2022 wird für Sophia Kleinherne wohl immer ein besonderer Tag bleiben, an den sie sich vermutlich noch in Jahrzehnten erinnert. In ihrem 18. A-Länderspiel und zweiten EM-Einsatz erzielte die 22-jährige Telgterin in der 40. Minute nach schöner Vorarbeit von Svenja Huth und Giulia Gwinn den 1:0-Führungstreffer gegen Finnland – per Kopfball und aus zentraler Position mitten vor dem Tor.