Viel Spielfreude und fünf Maffenbeier-Tore

In dieser Deutlichkeit kommt der Erfolg eines Bezirksligisten bei einem A-Ligisten schon ein wenig überraschend. Mit 8:0 (3:0) fegte die SG Telgte den SC Nienberge am Sonntag in der ersten Runde des Kreispokalwettbewerbs vom eigenen Feld.

„Das war eine erwachsene Leistung. Wir haben Leidenschaft gezeigt und verinnerlicht, bloß kein Gegentor zuzulassen“, freute sich SG-Coach Frank Busch.

Zur Pause war die Messe beim 3:0 eigentlich schon gelesen. Vor allem Josef Maffenbeier zeigte sich in Torlaune und netzte gleich fünfmal ein. „Es ist schön, wenn man als Trainer auch mal entspannt an der Seitenlinie stehen kann. Die Spielfreude ist übergeschwappt. Auch nach den vier Wechseln ist das Niveau nicht abgefallen – ganz im Gegenteil. Das gibt uns einen Schub und viel Selbstvertrauen“, so der Telgter Übungsleiter nach dem stärksten Auftritt der Emsstädter in der gesamten Vorbereitungsphase auf die am kommenden Sonntag beginnende Bezirksliga-Saison.

Dann geht es gleich zum erklärten Meisterschaftsfavoriten Nummer eins, SV Westfalia Soest. Sicher eine ganz andere Hausnummer als der SC Nienberge.

SG: Mende – Gronover (60. Dombrowsky), Kretzer, Schwienheer (60. Wieloch), Kleinherne – Röös, Schoof, Lubeseder (65. Hitchcock), Droste (46. Holthusen) – Dep­ner, Maffenbeier. Tore: 0:1 Maffenbeier (16.), 0:2 Droste (18.), 0:3 Maffenbeier (45.), 0:4 Maffenbeier (63.), 0:5 Maffenbeier (76.), 0:7 Dep­ner (78.), 0:8 Maffenbeier (82.).