Vier BSV-Teams auf einen Streich

Mit diesem Erfolg hatten selbst die kühnsten Optimisten kaum gerechnet. Alle vier männlichen Nachwuchsmannschaften von der A- bis zur D-Jugend des BSV Ostbevern haben sich in der laufenden Saison für die Fußball-Leistungsliga qualifiziert. Von der SG Telgte haben zwei Teams den Sprung in die Beletage geschafft. Die Nachwuchskicker des SV Ems Westbevern gingen in den sogenannten Findungsgruppen an den Start und belegten dort zweite und dritte Ränge.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet