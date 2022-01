Vier prägende Jahre in Tennessee

Flugreisen zu Auswärtsspielen, Wahlen ins All-Star-Team und ein Show-Training – all das werden Amateursportler in Deutschland im Normalfall nicht erleben. Ganz anders in den USA – und genau dort hat in den vergangenen viereinhalb Jahren Kristina Markfort gelebt. An der Carson Newman University in Jefferson (Tennessee) hat die 22-Jährige ihren Masterabschluss in BWL gemacht und dabei auch als Fußballerin viel Interessantes erlebt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie