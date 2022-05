Viertelfinale ist das große Ziel für Björn Kirchgessner und die Nationalelf

Direkt vom abschließenden Vorbereitungslehrgang in Bayern ist die deutsche Nationalmannschaft der CP-Fußballer am vergangenen Mittwoch von München aus nach Spanien geflogen. Björn Kirchgessner ist erst am Freitagnachmittag in Düsseldorf ins Flugzeug gestiegen. Der Ostbeverner, selbstständiger Handwerker, hatte in seiner kleinen Firma noch einige Dinge zu regeln. Das habe er gut hinbekommen, teilte er vorm Abflug mit. Jetzt könne er sich ganz auf die zwei Wochen Fußball an der spanischen Mittelmeerküste konzentrieren – auf den World Cup der 15 besten Nationen der Weltrangliste in Salou.

