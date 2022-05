Vivien Borgmann startet in Warendorf

Was Europas Pop-Elite der Eurovision Song Contest am vergangenen Samstag war, ist den besten deutschen Nachwuchsreitern in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit der „Preis der Besten“. Der wird ab dem morgigen Freitag auf dem Gelände des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) am Nordrand von Warendorf ausgetragen.

Die neben den Deutschen Jugendmeisterschaften wohl wichtigste nationale Standortbestimmung für die Altersklassen Junge Reiter (18 bis 21 Jahre), Junioren (16 bis 18 Jahre), Ponyreiter (bis 16 Jahre) und Children (bis 14 Jahre auf Großpferden) in den drei olympischen Reitsportdisziplinen zieht die besten Nachwuchsreiter aus ganz Deutschland in dieser Woche in die Kreisstadt. Besondere Bedeutung hat die seit 1973 existierende Bundesveranstaltung auch für die Europameisterschaften der jeweiligen Altersklassen und Disziplinen, werden in Warendorf doch schon entscheidende Weichen für die Teilnahme an diesen internationalen Championaten gestellt.

Auch für die hiesigen Pferdefreunde ist die Veranstaltung interessant, gehen doch sieben Spitzennachwuchssportler aus dem Kreis Warendorf an den Start. Dazu gehören Calvin Böckmann, ständiger Reiter am DOKR und Mitglied der Perspektivgruppen Vielseitigkeit und Springen, Ann-Catrin Bierlein, Charlotte Schulze Zurmussen, Hannah Michelle Wilken, Lotta Plaas (alle RV Warendorf), Sönke Fallenberg (PSV Wessenhorst) und Vivien Borgmann (RV Ostbevern), die bei den Junioren in der Disziplin Dressur unterwegs ist.