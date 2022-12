Vom Titel träumt in Westbevern (noch) keiner

Westbevern

Als Tabellendritter sind die Fußballer des SV Ems Westbevern in der A-Liga so gut platziert wie schon lange nicht mehr. Vom Titel träumt in Vadrup aber (noch) keiner. Für den zweiten Saisonteil hoffen die Grün-Weißen auf die Rückkehr eines zuletzt verletzten Quartetts.

Von Karl-Heinz Kock