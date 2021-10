Mit ihrem dritten Dreier im sechsten Match haben sich die Fußballer des BSV Ostbevern ins Mittelfeld der Kreisliga A abgesetzt. Beim SC Everswinkel gewannen sie deutlich mit 4:0 (2:0). Die Everswinkler sind mit ihrer fünften Niederlage an den Rand der Abstiegszone abgerutscht.

Die Gäste störten den Spielaufbau des Gegners in der Anfangsphase frühzeitig. Erneut gelang es ihnen, eine schnelle Führung zu erzielen. Nach einem Foul an Carsten Esser war Michael Sanders per Foulelfmeter zur Führung (12.) erfolgreich. Falk Droste erhöhte mit einem Kopfball im Anschluss an einen Sanders-Freistoß (27.) auf 0:2. Zudem traf Hülsmann den Pfosten (14.) und Grafs Freistoß (16.) wurde vom Keeper pariert.

Carsten Esser hätte drei weitere Treffer beisteuern können, blieb aber diesmal erfolglos. Nach einem Handspiel im Strafraum der Gastgeber erhöhte Sanders vom Punkt auf 0:3 (59.), ehe Lukas Kowol nach einem Ballgewinn von Steffen Langanke für den Schlusspunkt (73.) sorgte. „Es hätte sich keiner beschweren können, wenn wir noch höher gewonnen hätten“, bilanzierte BSV-Trainer Daniel Kimmina. „Wir waren zwingender und zielstrebiger.“ Aber von den Spielanteilen her hatte der gastgebende SC DJK durchaus etwas zu bieten.

BSV: Lander – Büst, Droste, Kleine Büning, Hülsmann – Graf (66. Middrup), Müller, Kowol (76. Knoblich) – Alali (66. Langanke), Esser, Sanders (76. N. Kock). Tore: 0:1 Sanders (12./Foulelfmeter), 0:2 Droste (27.), 0:3 Sanders (59./Handelfmeter), 0:4 Kowol (73.).