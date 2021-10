Webers wertvoller Weitschuss

Die Entscheidung fiel spät und löste großen Jubel bei den Fußballerinnen des BSV Ostbevern aus. Kim Webers wunderschöner Weitschuss von der äußersten Strafraumkante sicherte im gestrigen Westfalenliga-Duell gegen den SV Bökendorf einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg, mit dem im Vorfeld und auch zur Halbzeitpause nicht unbedingt zu rechnen war.

Denn die Gastgeberinnen mussten stark ersatzgeschwächt in die Begegnung gegen den Tabellennachbarn gehen. Mit Julia Mende, Laura Rieping und Laura Rehm (im Urlaub) fehlten – neben den Langzeitverletzten – gleich drei Leistungsträgerinnen auf wichtigen Positionen im BSV-Spiel. Dementsprechend begeistert feierte Coach Christian Rusche die Punkte zehn bis zwölf in der laufenden Saison: „Alle haben sich reingehauen – eine super Leistung.“

Dabei gerieten die Gastgeberinnen schon nach acht Minuten durch einen Treffer von Hannah Wiese in Rückstand. In einem Match auf Augenhöhe hätte Frieda Kemper nach 50 Minuten ausgleichen können, als sie frei vor der Gäste-Torhüterin auftauchte, diese aber anschoss. Sieben Minuten später machte sie es besser und erzielte im Nachschuss das verdiente 1:1. „Eine einstudierte Eckballvariante, die endlich mal zum Erfolg geführt hat“, so Rusche. Kurz vor Spielende fasste sich dann Weber ein Herz und versenkte das Leder zur Entscheidung in den Bökendorfer Maschen. „Ein Sieg, mit dem die immense Laufarbeit der Mädels belohnt worden ist“, freute sich der Ostbeverner Übungsleiter.

BSV-Damen: Aland – Köhne, Hugenroth, Koenen, Mahnke, Beste – Samberg, Bröcker, Weber, Haverkamp – Kemper. Tore: 0:1 Wiese (8.), 1:1 Kemper (57.), 2:1 Weber (90.).