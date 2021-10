Wende bei Ems Westbevern nach dem Sieg in Ostbevern

Mit dem 2:1-Sieg am Donnerstagabend gegen die SG Sendenhorst (WN berichteten) feierte der SV Ems seinen vierten Sieg in Folge. Westbevern steht in der Fußball-Kreisliga A1 auf dem vierten Platz, was dem Team von Trainer Andrea Balderi nicht jeder zugetraut hat. Daniel Schlunz kann das derzeit doppelt genießen – als Spieler und als Sportlicher Leiter. Im Interview spricht der 35-Jährige über die Gründe für den Höhenflug und die Perspektiven in Vadrup.

Ganz ehrlich: Haben Sie diese Startbilanz erwartet?

Schlunz: Nein, das war nicht zu erwarten – allein schon aufgrund der letzten Saison, in der wir bis zum Abbruch schlecht gestartet sind. Personell hat sich vor dieser Saison bei uns auch nicht wirklich etwas geändert. Und wenn man sich dann noch die Liga mit nur noch zwölf Mannschaften und zwei, vielleicht auch drei Absteigern anschaut . . . Das Ziel einstelliger Tabellenplatz ist schon gleichzusetzen mit dem Klassenerhalt. Wir genießen die Situation jetzt, aber sie ist auch trügerisch. Bei nur zwölf Mannschaften kann es schnell wieder nach unten gehen. Das gilt wahrscheinlich bis zum Ende der Saison.

Also wird sich jetzt keiner zurücklehnen bei Ems?

Schlunz: Wir haben uns ein kleines Polster aufgebaut. Das ist gut. Aber wir müssen jetzt unbedingt auch gegen die direkte Konkurrenz punkten, also gegen die Mannschaften, die unten stehen. Ein Sieg gegen Hoetmar (7. November, die Red.) ist enorm wichtig. Dann könnten wir entspannter Richtung Weihnachten blicken.

Was sind die Gründe für den Aufschwung?

Schlunz: Nach dem Spiel gegen Beelen, in dem wir richtig, richtig schlecht waren, war der Sieg in Ostbevern das Schlüsselerlebnis. Da haben wir eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt, die sich in den Wochen danach im Training und in den Spielen widergespiegelt hat. Und in der ersten Halbzeit gegen Sendenhorst war es auch eine Freude, uns so Fußball spielen zu sehen.