Westbevern gegen Warendorf – die ganze Liga schaut nach Vadrup

Die drei heimischen Mannschaften in der Kreisliga A1 kicken in der zweiten Runde nach der Winterpause jeweils zu Hause. Die ganze Liga blickt nach Vadrup zum Spitzenspiel.

Ohne Adrian König

Tabellendritter gegen den Zweiten – es dürfte voll werden am Sonntag (15 Uhr), wenn Ems Westbevern die Warendorfer SU herausfordert. „Wir freuen uns auf diese Begegnung und wollen sie offen gestalten“, sagt Ems-Trainer Andrea Balderi. „Warendorf kommt mit der Empfehlung von 18 Spielen ohne Niederlage. Wir haben Respekt, aber keine Angst, schließlich kann sich auch unsere Bilanz sehen lassen.“

Sein Team müsse sich gegenüber dem Hinspiel trotz des 2:1-Sieges „deutlich steigern“. Balderi: „Wir haben das Match nach einem Rückstand zwar noch umgebogen, die WSU war uns aber spielerisch und kämpferisch überlegen.“ Der SV Ems muss weiter auf Adrian König (Muskelfaserriss im Oberschenkel) verzichten. Ansonsten kann der Coach aus dem Vollen schöpfen.

BSV kann sich noch steigern

Hinter Warendorf und Westbevern lauert auf Platz vier der 1. FC Gievenbeck II. Die Oberliga-Reserve stellt sich am Sonntag (15 Uhr) beim BSV Ostbevern vor. Im Test gegen Saxonia Münster und zum Re-Start bei Schlusslicht Eintracht Münster (3:3) „waren unsere Leistungen nicht so gut“, sagt der neue BSV-Co-Trainer Stefan Hollmann. „Vielleicht kommt uns zugute, dass Gievenbeck sehr spielstark ist und wir nicht zwingend das Spiel machen müssen.“ In der Hinrunde verlor Ostbevern mit 1:2. Lukas Kowol ist aus dem Urlaub zurückgekehrt. Niels Ritter und Robin Hagenah waren krank und kommen bestenfalls für Kurzeinsätze in Frage. Der neue BSV-Trainer Dirk Lampe ist im Urlaub. Sollte Hollmann, der wieder Vater wird, am Sonntag fehlen, übernehmen Torwarttrainer Christoph Bäumer und Kapitän Carsten Esser das Ruder.

Aufsteiger-Duell in Telgte

Die SG Telgte II hat zum Auftakt 2023 mit 0:5 in Gievenbeck verloren. „Da waren aber auch drei Spieler aus der Oberliga dabei“, sagt SG-Coach Björn Busch vor dem Aufsteiger-Duell am Sonntag (12.30 Uhr) gegen Westfalia Kinderhaus III. Die Münsteraner sind als Tabellensiebter fein raus, die Telgter müssen nach unten schauen. Das Hinspiel verlor die SG-Zweite verdient mit 1:2. „Nach vorne müssen wir kreativer werden“, fordert Busch. Tillmann Knemöller und Lars Greshake fehlen sicher, Sebastian Niermann, Leon Brombach und Jonas Allmich wahrscheinlich auch. In den kommenden Wochen treffen die Telgter auf Münster 05, Füchtorf und Everswinkel – und damit auf direkte Konkurrenten.