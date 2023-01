Wiebke Silge vor Wiedersehen mit USC Münster

Ostbevern

Ihre volleyballerische Grundausbildung hat Wiebke Silge beim BSV Ostbevern erhalten. Anschließend spielte sie für die Erstligisten USC Münster, SC Potsdam und VC Kanti Schaffhausen. Seit 2022 trägt die 26-Jährige das Trikot der Ladies in Black Aachen. Am Samstag kommt‘s zum Wiedersehen in Berg Fidel.

Von Karl-Heinz Kock