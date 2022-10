Wieder die grünen Feierbiester – Westbevern gewinnt in Ostbevern

Ein Kreis hüpfender, laut singender Fußballer wird so langsam zur festen Einrichtung beim Derby in der Fußball-Kreisliga A1. Und es sind immer dieselben: Zum dritten Mal hintereinander trugen die Feierbiester grüne Trikots. Ems Westbevern gewann am Donnerstagabend mit 3:1 (3:1) beim BSV Ostbevern. Nach den beiden Siegen in der Vorsaison jubelten also wieder die Grün-Weißen. Sie bleiben damit Tabellenführer. Wenn das nicht Gründe sind, noch auf dem Platz die Sau rauszulassen.

Einige der rund 300 Zuschauer hatten den Weg nach ganz hinten im Beverstadion zum Kunstrasenplatz noch gar nicht zurückgelegt, da lag der SV Ems schon mit 2:0 vorne. Nach einem langen Ball von Christian Nosthoff bereitete Marius Weimann den ersten Treffer von Hendrik Schlunz vor (7.). Beim 2:0 stand Julian Knappheide nach einem Standard am langen Pfosten frei (11.). Schlunz vergab aus sieben Metern noch die große Möglichkeit zum 3:0 (13.). Das war zu einfach für die Gäste.

Schange verletzt vom Platz

Erst nach gut 20 Minuten kam auch der BSV ins Spiel. Bitter: Nach den Chancen von Carsten Esser (26.) und Lucas Wigger (35.) klingelte es wieder auf der anderen Seite. Der Ball kam lang und hoch, diesmal stand Schlunz frei – 0:3 (36.). Der SV Ems kam auch nach der Auswechselung von Philip Schange nicht aus dem Tritt. Der Co-Trainer und Kopf des Teams humpelte mit einer Wadenverletzung vom Platz (29.).

Ems-Doppeltorschütze Hendrik Schlunz (l.) entwischt Lars Schulze Hobeling. Foto: Ulrich Brunner

Der Treffer zum 1:3 Sekunden vor dem Pausenpfiff nach einer schönen Einzelleistung von Wigger ließ den BSV-Anhang auf eine Aufholjagd in der zweiten Halbzeit hoffen. Die kam aber nicht, weil die Westbeverner solide und clever verteidigten. Sie hatten sogar die beste Chance im zweiten Durchgang, als BSV-Keeper Tobias Jürgens gegen Marius Weimann rettete (85.). Die Ostbeverner hatten zu wenig riskiert, um zwei Tore aufholen zu können.

„ »In der Anfangsphase waren wir aggressiver, griffiger.« “ Andrea Balderi

Beide Trainer fanden den Erfolg der SV Ems verdient. „Wir haben das Spiel verloren, weil wir die erste halbe Stunde verpennt haben“, sagte BSV-Coach Daniel Kimmina. „In der Anfangsphase waren wir aggressiver, griffiger“, so Ems-Übungsleiter Andrea Balderi. „Die Verletzung von Philip Schange und das Gegentor kurz vor der Halbzeit haben uns nur kurzzeitig verunsichert.“

Am Sonntag gastiert Westbevern um 15 Uhr im Topspiel bei Verfolger TSV Handorf. Ostbevern fährt zum kleinen Derby bei der SG Telgte II (17 Uhr).

BSV: Jürgens – Langanke (48. N. Müller), Droste, Büst, W. Alali (77. Knoblich) – Schulze Hobeling, Poßmeier (84. Wittkamp), Graf – M. Alali (77. Middrup), Esser, Wigger. SV Ems: Neufend – Knappheide (65. Kötter), Wewelkamp, Ch. Nosthoff, F. Engberding – König, Schange (29. T. Müller), Licher (72. Deistler), N. Engberding (61. Bücker) – Weimann, H. Schlunz (80. A. Hollmann). Tore: 0:1 H. Schlunz (7.), 0:2 Knappheide (11.), 0:3 H. Schlunz (36.), 1:3 Wigger (45.+3). Gelb-Rote Karte: Büst (BSV/90.).