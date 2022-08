Wieder ein Erfolg für Martin König vom TV Friesen Telgte

Triathlon in Sassenberg

Telgte

Und wieder mal ein Podestplatz beim Triathlon in Sassenberg: Martin König vom TV Friesen Telgte gewann über die Volksdistanz in seiner Altersklasse. In der Gesamtwertung landete der 58-Jährige auf Platz elf. König und Sassenberg – das ist etwas ganz Besonderes.

Von Ralf Aumüller