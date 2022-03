Wieder gewinnt Ems Westbevern das Derby gegen BSV Ostbevern II

Die Frauen des SV Ems Westbevern taten sich schwer, gewannen das Nachbarschaftsduell beim BSV Ostbevern II am Ende aber deutlich mit 4:1. Josie Warning im Ems-Tor zeigte eine gute Leistung.

Im Derby beim BSV Ostbevern II bejubelten die Damen des SV Ems Westbevern ihren zweiten Sieg in dieser Saison. Die Gäste, die auch das Hinspiel für sich entschieden hatten, gewannen das Kellerduell in der Kreisliga A mit 4:1 (2:1). Die Ems-Trainer Jürgen Roreger und Carsten Henrichmann waren mit der Leistung ihres Teams zufrieden. In der ersten Halbzeit spielten die Westbevernerinnen gegen den Wind. Nicht nur, aber auch deshalb kamen sie nur zu wenigen zwingenden Aktionen. Das 1:0 (23.) fiel nach einen Konter, den Kira Palmowski auf Vorlage von Mira Karrengarn erfolgreich abschloss. Westfalenliga-Spielerin Laura Rieping aus der ersten BSV-Mannschaft erzielte den Ausgleich (40.). Ein von Kimberly Schiele verwandelter Foulelfmeter (45.) bedeutete die 2:1-Pausenführung für den SV Ems. Lucie Warning mit einem satten 25-Meter-Schuss zum 3:1 (77.) und Patricia Knappe auf Zuspiel von Nicole Walbelder zum 4:1 (89.) stellten den Auswärtserfolg sicher. Josie Warning im Ems-Tor vereitelte einige gute Chancen der Ostbevernerinnen.