Wieder gewinnt Ems Westbevern das Derby gegen BSV Ostbevern – wieder verdient

Am Ende tanzten wieder die Spieler des SV Ems Westbevern. In einem umkämpften Derby gewannen sie gegen den BSV Ostbevern verdient mit 2:0. Die Gastgeber hatten vor gut 250 Zuschauern die klar besseren Chancen.

Mitte der ersten Halbzeit grätschte Marco Bensmann den Westbeverner Kapitän Adrian König ab. Ein Allerwelts-Tackling des zentralen Mittelfeldspielers aus Ostbevern, dazu noch kurz hinter der Mittellinie und in einer ungefährlichen Situation. Aber Bensmann sprang hoch, ballte die Faust, schrie seine Freude heraus und wurde für diese Aktion auch von seinen Mitspielern lautstark gefeiert.

Was diese Szene am Sonntag in Vadrup vor gut 250 Zuschauern zeigte: Die Emotionen im Kreisliga-A-Derby, im ersten Spiel nach langer Winterpause, waren groß. Zum einen. Und zum anderen: Am fehlenden Willen oder der falschen Einstellung hat es nicht gelegen, dass der BSV auch das zweite Nachbarschaftsduell in dieser Saison verloren hat, wie in der Hinrunde mit 0:2 (0:1). Wieder waren es nach dem Abpfiff die Westbeverner, die nach einem intensiven Abnutzungskampf über 95 Minuten einen Freudentanz nach dem anderen aufführten.

Derby Westbevern gegen Ostbevern Ems Westbevern gewinnt das Derby in der Kreisliga A1 gegen den BSV Ostbevern vor gut 250 Zuschauern mit 2:0. Foto: Ralf Aumüller

Es herrschte weitgehend Einigkeit, dass der Sieg des SV Ems verdient war. In einem ausgeglichenen Spiel waren die Gastgeber deutlich gefährlicher. Die beiden Tore erzielten sie jeweils kurz vorm Ende der Halbzeiten. Hendrik Schlunz ließ einen langen Ball aufspringen und schoss ihn dann wunderschön ins lange Eck (44.). „Auf diesem Platz mit dem Ball zu laufen, ist schwierig. Deshalb hab’ ich einfach mal direkt draufgehalten“, sagte der Ems-Stürmer, der im Hinspiel beide Treffer erzielt hatte. Und in der vierten Minute der Nachspielzeit erlöste Neuzugang Philip Schange bei seinem Debüt die Westbeverner mit einem verwandelten Handelfmeter zum 2:0.

Auch Michael Licher hatte für Ems in der ersten Halbzeit mit einem schönen Schuss getroffen (37.). Zählte aber nicht, weil ihm der Ball an die Hand gesprungen war. Zuvor schon war Schlunz alleine auf den BSV-Kasten zugelaufen, zielte aber drüber (16.). Und Schange traf kurz nach dem Seitenwechsel nur den Außenpfosten (47.).

Zwei Riesen-Reflexe

Chancen dieser Qualität besaß der BSV nicht. Feldspieler Kilian Neufend hatte im Ems-Kasten wenig zu tun. Im zweiten Durchgang, als die Beine auf dem tiefen und holprigen Geläuf immer schwerer wurden, war das Derby längst nicht mehr so rasant wie in der ersten Hälfte. Die Gäste machten wenig Druck. Mehr Musik wurde auf der anderen Seite gespielt. BSV-Torwart Tobias Jürgens verhinderte mit zwei Riesen-Reflexen das 0:2 (89.), das Schange dann kurz vor Schluss vom Punkt aus erzielte.

„Am Ende hat die bessere Mannschaft gewonnen, weil wir die besseren Chancen hatten“, sagte Ems-Trainer Andrea Balderi. „Wir haben das Spiel von der ersten Minute an so angenommen wie wir uns das vorgenommen hatten.“

„Wenn man die Torchancen zugrunde legt, geht der Sieg für Ems in Ordnung“, bilanzierte BSV-Coach Daniel Kimmina. „Wir haben vor dem 0:1 den entscheidenden Fehler gemacht, als wir die Situation nicht gelöst haben. Und wir haben es heute nicht geschafft, Ems zu Fehlern zu zwingen. Uns fehlten aber auch insgesamt acht Leute.“

SV Ems: Neufend – Knapp­heide, Wewelkamp, O. Hollmann, A. Hollmann – C. Nosthoff, König (88. F. Engberding), D. Schlunz (60. N. Engberding), Licher, Schange – H. Schlunz. BSV: Jürgens – Langanke (75. Knob­lich), Droste, Kleine Büning (46. Middrup), Ritter – Bensmann, Cramer, Kowol – Alali, Esser, Sanders (60. L. Kock). Tore: 1:0 H. Schlunz (44.), 2:0 Schange (Handelfmeter/90.+4).