WM in Peru – Meister mit Borken

Esther Spöler hat als Volleyballerin schon oft Grund zum Jubeln gehabt. Mit der deutschen U 18-Nationalmannschaft nahm sie an der WM in Peru teil, als Kapitänin führte sie die Skurios Volleys Borken zum Zweitliga-Titel. Inzwischen spielt die 23-Jährige für den BSV Ostbevern.

Esther Spöler hat mit ihren 23 Jahren schon einiges gesehen in der Welt des Volleyballs. Sie hatte mehrere Angebote aus der 1. Liga, hat sich im Sommer 2021 aber zu einem Wechsel zum Drittligisten BSV Ostbevern entschieden, bei dem sie aktuell wesentlichen Anteil an der vorzüglichen Ausgangslage für die Meisterrunde hat. „Ich wollte nicht in den Profisport und möchte nicht so viel Druck haben. Volleyball ist für mich vor allem Hobby und Leidenschaft. Spaß dabei zu haben, ist mir das Wichtigste.“