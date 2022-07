Wulfmeier externer Neuzugang beim SV Ems Westbevern

Wenn sich die Aktiven des A-Kreisligisten Ems Westbevern in der Punktspielrunde auch so engagiert und spielfreudig zeigen, wie sie das zum Auftakt der Vorbereitung am Dienstagabend unter Beweis stellten, dann könnte es für die Grün-Weißen zu einer Fortsetzung der erfolgreichen vergangenen Spielzeit langen. Übungsleiter Andrea Balderi und der spielende Co-Trainer Philip Schange setzen auf 23 bis 25 Akteure, die den Kader bilden. 19 von ihnen nahmen an der ersten Trainingseinheit teil.

Darunter befanden sich auch Mattis Bücker, für den als A- Jugendlicher eine vorzeitige Seniorenerklärung beantragt wird, und Neuzugang Franz Wulfmeier, der mit einem Zweitspielrecht von der Spielvereinigung Schiftach (Baden-Würtemberg) an die Bever wechselt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler studiert in Münster.

Sich in der Erstvertretung durchsetzen wollen auch Mats Ungruhe, Yannik Tewes, Tim Müller und Luca Scheer aus der zweiten Mannschaft. Das verspricht einen sportlich harten Kampf um die Plätze im Team. „Jeder muss sich neu bewähren und bekommt seine Chance. Wir stehen vor einer harten und spannenden Saison, die mit 32 Spielen einige Begegnungen mehr aufweist gegenüber der vergangenen Spielzeit“, so Balderi. Die Derbys gegen den BSV Ostbevern und Aufsteiger und Neuling SG Telgte II werden Highlights sein.

Gegenüber der vergangenen Saison fehlt mit Routinier Daniel Schlunz, der sich auf die Aufgabe als Sportlicher Leiter konzentriert, ein Eckpfeiler, der durch seine Tempoläufe über die rechte Seite Lücken für seine Mitspieler schuf. Abwehrspieler Oliver Hollmann muss aufgrund einer Kreuzbandverletzung noch einige Zeit pausieren. Torhüter Christian Budde tritt aufgrund seines Studiums kürzer. Kilian Neufend, der bereits in der letzten Saison als Feldspieler einige Male zwischen den Pfosten stand, wird diese Position als Stammkeeper nun einnehmen.

Coach Balderi hat bewusst in der Mehrzahl höherklassige Gegner ins Testspielprogramm genommen. „Da sind alle Spieler, die zum Einsatz kommen, gefordert. Ich kann mir stets ein gutes Bild vom jeweiligen Leistungsstand der Aktiven machen.“

Bereits am 10. Juli (Sonntag/15 Uhr) bei Bezirksligist Borussia Münster geht‘s los. Es folgen die Duelle gegen den BSV Roxel am 15. Juli (Freitag/19 Uhr), gegen Westfalia Kinderhaus am 22. Juli (Freitag/18 Uhr) und gegen Landesligist Concordia Albachten am 31. Juli (Sonntag/15 Uhr). Hinzu kommt ein Pokalspiel, das am 7. August stattfinden könnte. Am Trainingstag (30. Juli/Samstag) soll ein erster Feinschliff erfolgen.

Die A-Liga-Saison beginnt am 14. August. Fußball-Abteilungsleiter Heinrich Bergmann sieht einer interessanten Saison entgegen, die durchaus von Überraschungen geprägt sein könne: „Die Vorfreude ist bei allen groß, das zeigt schon die Beteiligung und der gesunde Ehrgeiz bei den Aktiven.“