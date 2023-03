Zu viele individuelle Ostbeverner Fehler in Mecklenbeck

Die Fußballerinnen des BSV Ostbevern sind mit einer Niederlage in den zweiten Saisonteil gestartet. Für das 0:3 in Mecklenbeck gab‘s vor allem einen Grund.

Mit viel Vorfreude hatten die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern dem Derby entgegengesehen. Letztlich standen sie aber mit leeren Händen da. Mit 3:0 (1:0) entschied Mecklenbeck das erste Meisterschaftsspiel 2023 zu seinen Gunsten.

„Am Ende war es aufgrund unserer individuellen Fehler auch verdient“, resümierte BSV-Trainer Christian Rusche. „Wacker hatte mehr spielerische Anteile.“

Ein Lattentreffer der Gastgeberinnen sorgte schon in der 3. Minute für einen Hallo-wach-Moment auf Seiten der Ostbevernerinnen. Torhüterin Sophia Lenz parierte den Nachschuss. Von da an waren die Gäste besser drin „in einem mittelfeldlastigen Spiel“, wie es Rusche ausdrückte. Kim Weber (5.) tauchte allein vor Wacker-Torhüterin Jule Krützmann auf, brachte das Leder ab nicht an ihr vorbei. So gelang dann Neele Kesse (22.) der erste Treffer des Duells.

Nach dem Wechsel wurde ein Versuch von Luise Pötter von der Mecklenbecker Linie geklärt. Weber und zweimal Frieda Kemper, davon einmal per Pfostenschuss, waren ebenfalls nicht erfolgreich. Lenz entschärfte zwei vielversprechende Möglichkeiten für Wacker. Zwei weitere BSV-Fehler führten dann durch Frederike Jansen (58.) und Paula Weber (83.) zum 3:0-Endstand.

BSV: Lenz – Bröcker (70. Reher), Koenen, Rüter (80. Meimann), Rieping – Plagge (59. Haverkamp), Pötter, Markfort, Weber, Kemper (82. Dießelberg), – Jörden (70. Samberg). Tore: 1:0 Kesse (22.), 2:0 Jansen (58.), 3:0 Weber (83.).