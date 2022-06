Zum Höhepunkt am Tiefpunkt – SG Telgte verliert gegen TuS Hiltrup

Verdient mit 0:2 verloren die B-Junioren der SG Telgte das Kreismeisterschafts-Endspiel gegen den TuS Hiltrup. Der SG-Nachwuchs verpasste damit den Aufstieg. Ausgerechnet zum Saison-Höhepunkt war die Telgter U 17, was die Fitness betrifft, am Tiefpunkt.

Agon Spahiu (l.) lässt in dieser Szene des Kreismeisterschafts-Endspiels in Sendenhorst den Hiltruper Moritz Albrecht stehen.

Am Ende bleibt den B-Jugendfußballern der SG Telgte der Meistertitel in der Leistungsliga 1. Die Kreismeisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksliga feierte der Nachwuchs des TuS Hiltrup. Eine Telgter U 17 ohne jede Durchschlagskraft verlor am Samstag das Finale der beiden Leistungsliga-Meister verdient mit 0:2 (0:1). In der Schlussphase hätten die Hiltruper vor knapp 300 Zuschauern in Sendenhorst das Ergebnis noch ausbauen können.