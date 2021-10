Zur Talentschmiede nach Stuttgart

Ostbevern

Am Wochenende hat für Franka van der Veer ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Von Ostbevern ist sie nach Stuttgart gezogen, wo sie am Olympia-Stützpunkt intensiv Beachvolleyball spielen wird. Außerdem studiert die 18-Jährige in Tübingen molekulare Medizin.

Von Karl-Heinz Kock