Zwei BSV-Aufgaben: erst der Dino – dann die Routiniers

Auf Vera Horstmann (r.) und ihre Ostbeverner Teamkolleginnen wartet am Wochenende ein Doppelspieltag. Am Samstag begrüßen sie um 19 Uhr in der Beverhalle den

Als der Volleyballverband die Spielpläne für die laufende Saison zusammenstellte, achtete er darauf, den Start sehr spät erfolgen zu lassen und insgesamt eine komprimierte Spielzeit anzubieten. Dies hat zur Folge, dass die 14 Mannschaften in der 3. Liga West mehrere Doppelspieltage absolvieren müssen. Den BSV Ostbevern trifft dieses schweißtreibende Unterfangen am anstehenden Wochenende und noch einmal kurz vor Weihnachten.

„Es wird eine anstrengende Zeit. Deshalb werden wir in der nächsten Woche auch mal ein Training ausfallen lassen“, sagt Trainer Dominik Münch. Volleyball sei keine Sportart, wo man aus physischen oder mentalen Gründen keine zwei Spiele an zwei Tagen austragen könne. „Aber wenn wir am Samstag über fünf Sätze gehen müssten, könnte es am Sonntag der Fall sein, dass wir am Anfang nicht so frisch sind.“

Das Augenmerk liegt zunächst ganz eindeutig auf dem Duell am Samstag um 19 Uhr in der Beverhalle gegen den TV Cloppenburg. „Das hat volle Priorität.“ Endlich soll der erste Heimsieg nach langer Zeit her, der eigentlich schon vor Wochenfrist gegen Bremen geplant war und dann ausfallen musste, da die Gäste sich extrem stark präsentierten. „Cloppenburg ist ein Drittliga-Dino, der von Beginn an dabei ist“, so Münch.

Immerhin sieht es gegenwärtig so aus, als wenn ihm der komplette BSV-Kader an beiden Tagen für die Doppelbelastung zur Verfügung steht. Am Sonntagvormittag erhält das Aufgebot Tipps zum zweiten Gegner, ehe die Blau-Weißen um 19 Uhr in der Halle Berg Fidel dann auf eine äußerst routinierte USC-Reserve treffen. „Sieben oder acht ehemalige Bundesliga-Spielerinnen sind da im großen Kader und ich gehe davon aus, dass sie im Derby in Top-Besetzung spielen“, blickt der Ostbeverner Übungsleiter voraus.

Ines Bathen, Johanna Tewes und Chiara Hoenhorst sind nur drei Namen aus dem klangvollen Reigen der Teammitglieder. „Sie sind wahrscheinlich die Top-Favoriten in unserer Gruppe.“ Mit Anna Hoya hat sich zudem eine Leistungsträgerin von Zweitliga-Meister Bayer Leverkusen im Sommer der USC-Zweitvertretung angeschlossen. Da wartet eine ganz harte Nuss auf den BSV.