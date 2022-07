Zwei Markfort-Treffer bei Uni-WM in Braga

Ostbevern

Während sich ihre Teamkolleginnen vom BSV Ostbevern auf die neue Fußball-Saison in der Westfalenliga vorbereiteten, nahm Kristina Markfort (23) mit der deutschen Uni-Auswahl an der Futsal-Weltmeisterschaft in Braga teil. Und trug sich dabei mehrfach in die Torschützenliste ein.

-khk-