Zwei Schwestern – eine Leidenschaft

Lea (l.) und Anna Dreckmann verbringen seit Kindheitstagen einen großen Teil ihrer Freizeit beim Hallenvolleyball oder im Sand beim Beachen. Beide sind in der ersten BSV-Damenmannschaft aktiv, deren neue Saison am Sonntag bei den

Schon in ganz jungen Jahren waren Lea und Anna Dreckmann in Volleyball-Hallen zu finden. „Unsere Mutter hat uns zu ihren Spielen mitgenommen. Da haben wir dann am Spielfeldrand gespielt.“ Zwar haben sich die beiden Ostbevernerinnen in der Folge auch beim Tanzen, Tennis, Schwimmen oder Voltigieren versucht, ihr Herz blieb aber am Volleyball haften. „Nach und nach haben wir dann mit den anderen Sportarten aufgehört“, erläutert die 21-jährige Anna.