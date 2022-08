Zweimal Wigger auf Esser – BSV Ostbevern siegt in Havixbeck

Nach einem Doppelpack von Carsten Esser nach zweimaliger Hereingabe von Lucas Wigger gewann der BSV Ostbevern mit 2:0 bei SW Havixbeck. In der zweiten Pokalrunde gastieren die Blau-Weißen bei einem Klassen-Konkurrenten.

Flanke Lucas Wigger, Kopfball Carsten Esser – das war am Sonntag die simple Erfolgsformel beim BSV Ostbevern. Auf diese Weise fielen beide Treffer zum 2:0 (1:0)-Sieg in der ersten Kreispokal-Runde bei Schwarz-Weiß Havixbeck. In Runde zwei gastiert der BSV beim Kreisliga-A-Konkurrenten SC Füchtorf.

Auch Havixbeck spielt in der A-Liga, aber in der anderen Staffel. „Wir haben verdient gewonnen“, urteilte BSV-Co-Trainer Tobias Berger. „Wir hatten mehr Torchancen und wir haben defensiv sicher gestanden.“ Einmal nur sei Torwart Tobias Jürgens richtig gefordert gewesen, und das war kurz vor Schluss.

Die Ostbeverner kamen allerdings nur schleppend in die Pokal-Partie. „In den ersten 20 Minuten hatte Havixbeck mehr Ballbesitz, ohne groß gefährlich zu sein“, sagte Berger. „Danach sind wir deutlich besser in die Zweikämpfe gekommen und haben den Ball laufen lassen.“ Nach einer halben Stunde wuchtete Esser eine Wigger-Flanke mit dem Kopf zum 1:0 ins Netz. Eine Viertelstunde vor Schluss zog Wigger den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Esser zum 2:0 einköpfte. Zudem trafen Lukas Kowol und Esser noch Latte und Außenpfosten.

„Das war ein rundum gelungener Sonntag“, strahlte Berger. „Das gibt noch einmal Selbstvertrauen.“ Am kommenden Sonntag (15 Uhr) startet der BSV zu Hause gegen die Warendorfer SU in die Meisterschaft.

BSV: Jürgens – Langanke (78. W. Alali), Droste, Schulze Hobeling, Hülsmann – Poßmeier (70. Graf), Middrup, Kowol – Wittkamp (70. Ritter), Esser, Wigger (85. Hagenah). Tore: 1:0 und 2:0 Esser (30./75.).