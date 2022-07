Zweitliga-Auftakt des BSV Ostbevern in Schwerin

Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern starten am 18. September mit einem Auswärtsmatch in Schwerin in die neue Saison. Nicht mehr mit dabei sein wird Pia Schulte-Döinghaus, die die Blau-Weißen verlässt. Drei bis vier Neuzugänge sind angekündigt.

Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern starten am 18. September (Sonntag) um 13 Uhr mit einem Auswärtsmatch beim Schweriner SC II in ihre dritte Zweitliga-Saison. Sechs Tage später (Samstag/19 Uhr) begrüßen sie den BBSC Berlin zum ersten Heimspiel 2022/23 in der Beverhalle. Daran schließt sich gut eine Woche danach gleich noch ein Heimspiel an, diesmal geht VC Allbau Essen. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Volleyball-Bundesliga gestern auf ihrer Homepage veröffentlichte.