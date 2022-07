Packendes Finale

Die Dressur- und Springprüfungen der Klasse S beim großen Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins Greven in der Gunst stets ganz oben. So auch am Sonntagnachmittag, als sich die heimischen Reiter mit teils namhafter Konkurrenz maßen. Besonders gut besetzt war diesmal die S-Dressur, die aus einer Qualifikationsprüfung am Freitag und einem Finale als Kür am Sonntag bestand, in der noch einmal die besten zwölf Paare aus der ersten Prüfung an den Start gehen durften.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch