3:0-Erfolg gegen Rödinghausen – Essen zieht an den Preußen vorbei

RW Essen hat die Antwort auf das torlose Remis des SC Preußen am Freitagabend beim SC Wiedenbrück gegeben. Ganz in Rot und Weiß gekleidet setzte sich das Regionalliga-Spitzenteam am Samstag gegen den SV Rödinghausen in Lotte vor gut 3500 Zuschauern mit 3:0 (2:0) durch und ist wieder Tabellenführer vor dem SCP.

Ausschlaggebend ist die bessere Tordifferenz. Am 14. Mai kommt es nun zu einem echten Endspiel, wenn das punktgleiche Münster die Reserve des 1. FC Köln erwartet und Essen zeitgleich auf RW Ahlen trifft. Wahnsinn! Ein Herzschlagfinale.

Gefühlt seit einer Ewigkeit fristen die Rot-Weißen ihr Dasein in Liga vier. Immer wieder nahm der Kultverein einen langen Aufstiegsanlauf, immer wieder ging das Unternehmen in der Vergangenheit schief, der Deutsche Meister von 1955 musste gar eine Insolvenz über sich ergehen lassen. Nach dem Abstieg aus dem Unterhaus 2007 ging es in den Folgejahren steil runter bis in die NRW-Liga. Essen stand wieder auf, träumte mit seiner beeindruckenden Fanbase von einer Rückkehr in den großen Fußball-Zirkus. In dieser Spielzeit sah es lange danach aus, als könnte RWE lässig zur großen Sause ausholen. Wochen, Monate waren die Jungs weit vorne, bis die Preußen aus Münster vorbeizogen. Auch dank der drei Zähler, die den Domstädtern aus dem abgebrochenen Spitzenspiel am grünen Tisch zugesprochen wurden, weil ein Zuschauer einen Böller von der Tribüne in Richtung Spielfeld geworfen hatte – und zwei Ersatzspieler der Münsteraner verletzte. Verrückte Welt.

Am Samstag meldete sich RW Essen eindrucksvoll zurück. Saisonsieg Nummer 25 war ein vielleicht entscheidender auf dem Weg in die Drittklassigkeit. Dabei waren es turbulente Tage an der Hafenstraße, unter der Woche trennte sich der Club von Cheftrainer Christian Neidhardt. Die letzte Patrone, von der so gerne gesprochen wird, soll denn doch noch zum Aufstieg führen. Sportdirektor Jörn Nowak hat das Amt interimsweise übernommen. Und sieht sich bestätigt.

2500 bis 3000 Essener im Lotter Stadion

2500 bis 3000 Fans hatten die Rot-Weißen ins Stadion ans Lotter Kreuz begleitet. Ein echter Krimi im Aufstiegskampf, aber Fakt war schon vor den 90 Minuten: Am Samstag fällt noch keine Entscheidung. Und der Gegner, der SV Rödinghausen, würde ebenso wie der SC Wiedenbrück am Freitag gegen Münster sportlich fair alles raushauen. Einziger Haken: Essen war kaum zu knacken. Kein Gegner auf Augenhöhe an diesem frühlingshaften Tag.

Nach verhaltenem Beginn traute sich der Favorit nach acht Minuten erstmals vor den Kasten von Rödinghausens Schnapper Alexander Sebald, Felix Bastians Schüsschen strich aber doch drei Meter am Gehäuse vorbei. Besser machte es nach 13 Minuten Oguzhan Kefkir, als er nach einer Ecke von Thomas Eisfeld am zweiten Pfosten lauerte und die Kugel ins Tor schob – was für ein Auftakt, die Menge tobte. „Auswärtssieg“, skandierte der Essener Anhang. Und das Ruhrgebiet im Vorwärtsgang, Eisfelds Pfund wurde nach 16 Minuten Beute eines ostwestfälischen Abwehrbeins. Nach 26 Minuten war dann alles klar, eine Ecke von Kefkir fand den Kopf von Torjäger Simon Engelmann, der völlig frei einnickte. Stark! RW wie im Rausch. Hatte die Dinge im Griff. Leider – werden sie in Münster sagen. Bis zum Gang in die Kabinen war an der Dominanz des Titelanwärters nicht zu rütteln.

Essens Fans euphorisch im Jubelmodus

Auch nach der Pause nicht, im Gegenteil, Ahmad Young knallte das Leder in der 57. Minute zum vorentscheidenden 3:0 in die Maschen. Essens Fans euphorisch im Jubelmodus. Ist das Titelrennen schon entschieden? Nein, auch wenn RW den Bonus der besseren Tordifferenz hat. Erst am kommenden Samstag wird der Meister feststehen – und gekürt. Ist das spannend. So eine Konstellation wäre mal für das Oberhaus wünschenswert.

Preuße Marcel Hoffmeier wirkte auf der Tribüne etwas geknickt. Der Zwillingsbruder von Rödinghausens Kevin hatte sich denn doch etwas mehr von diesem Nachmittag erhofft. Aber: Noch ist nicht aller Tage Abend …

SV Rödinghausen: Sebald – Riemer (55. Schaub), Flottmann, Wolff, Langer – Wiemann (72. Salman), Schuster – Kurzen, K. Hoffmeier, Bravo Sanchez (55. Choroba) – Marceta (55. Ibrahim)

RW Essen: Golz – Plechaty, Bastians, Heber, Herzenbruch – Eisfeld (63. Dürholtz), Tarnat (85. Rüth), Young (63. Kleinsorge), Harenbrock, Kefkir – Engelmann (74. Janjic)

Tore: 0:1 Kefkir (13.), 0:2 Engelmann (26.), 0:3 Young (57.)

Schiedsrichter: Luca Marx (Brühl)