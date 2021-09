Abgekämpft im Hexenkessel: Preußen Münster holt nur ein 1:1 bei RW Ahlen

Und dann wurde doch noch gejubelt beim SCP: Joshua Holtby glich per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Kampf um die Lufthoheit: Viele Zweikämpfe prägten das Derby am Freitag in Ahlen.

Platz eins war am Freitag nicht gefährdet. Wie ein Tabellenführer verkaufte sich Preußen Münster diesmal aber nicht. Das 1:1 (0:1) bei RW Ahlen bedeutete das zweite Remis nacheinander. Gerade vor der Pause ließen sich die Adler den Schneid abkaufen, das Zustandekommen des Punktes war sogar teils glücklich, auch wenn der Favorit im Hexenkessel zum Schluss drückte.

Trio zurück im Kader Foto: Erstmals in dieser Saison schöpfte SCP-Trainer Sascha Hildmann den vollen Spielraum aus und berief 20 Akteure ins Aufgebot. Darunter auch Jano Ter-Horst aus der U 23. A-Junior Noah Kloth fehlte hingegen. Wieder auf der Bank saßen nach ihren Verletzungspausen Alexander Langlitz, Thorben Deters und Deniz Bindemann. In der Startelf gab es im Vergleich zur Vorwoche aber nur einen Wechsel. Luke Hemmerich, der bislang noch nicht die nötige Fitness hatte, stand erstmals in der Anfangsformation und ersetzte dort auf dem rechten offensiven Flügel Henok Teklab, der zunächst draußen saß. Joshua Holtby, gegen Rödinghause früh ausgwechselt, lief nach überstandener Rückenprellung wieder im Mittelfeld auf. ...

„Es war wie erwartet ein Kampfspiel in toller, hitziger Atmosphäre“, sagte Coach Sascha Hildmann. „Wir sind in den ersten 20 Minuten nicht reingekommen, haben uns beeindrucken lassen.“ Den Auftritt nach der Pause fand er aber vollkommen okay. „Die Jungs haben wieder alles gegeben, damit bin ich voll einverstanden.“ Ideal war die Generalprobe vor dem sehnsüchtig erwarteten Kracher gegen RW Essen (Dienstag, 19.30 Uhr) aber nicht.

Von der ersten Sekunde an war Feuer drin, der pünktlich einsetzende Regen förderte diesen Stil nur noch. Die Gäste fungierten diesmal nicht als Unschuldslämmer, sondern langten auch zu. Forscher trat zunächst der Underdog auf. Andreas Ivan zwang Keeper Max Schulze Niehues mit einem Flachschuss zur Parade (12.), auch Romario Wiesweg bekam eine Gelegenheit (13.).

Wegkamp vergibt die Großchance

Münster ließ Ahlen zu oft gewähren und suchte selbst auffallend oft den langen Ball. Immerhin prüfte Gerrit Wegkamp nach 20 Minuten mal Ahlens Torhüter Martin Velichkov, der sich dabei verletzte und durch Daniel Szczepankiewicz abgelöst wurde. Sehenswert war kurz darauf ein Solo von Marcel Hoffmeier, das im eigenen Strafraum begann und mit einem Abschluss knapp vorbei am langen Pfosten endete (27.). Der SCP kam allmählich an im Geschehen und hatte beste Karten, als Jan Holldack im Sechzehner das Bein gegen Manuel Farrona Pulido stehen ließ. Elfmeter, keine Proteste.

Holtby räumt Glück ein Foto: Nachdem Gerrit Wegkamp den ersten Elfmeter noch relativ kläglich vergeben hatte, trat Joshua Holtby an – und hatte Glück, dass der Ball reinging. „Der war nicht platziert genug. Ich habe nicht mit voller Überzeugung die Ecke anvisiert und war einfach froh, dass er reingegangen ist. Tor ist Tor“, meinte der 25-Jährige. In der Tat war die Kugel unter Ahlens Ersatzkeeper Daniel Szczepankiewicz hindurch ins Netz geflutscht. Mit dem Resultat war er am Ende „nicht unzufrieden, aber auch nicht zufrieden“. Holtby dachte aber auch an die Hausherren: „Man muss ihnen Respekt zollen. Sie haben 90 Minuten geackert und sich gewehrt. Es war sehr schwer.“ ...

Doch Wegkamp versagten die Nerven, er setzte die Kugel vom Punkt am Kasten vorbei (31.). Mit dieser Szene holten die Preußen Ahlen zurück, sofort wurde es wieder ruppiger und nickeliger. Bennet Eickhoff kam wenig später per Kopf zur nächsten Gelegenheit (36.). Und Simon Scherder musste bei einem Konter in Unterzahl in allerhöchster Not vor Dimitrios Ioannidis retten (40.), ehe sich auch Patrik Twardzik noch eine Gelegenheit bot (40.).

Saison 2021/2022 - 6. Spieltag: RW Ahlen – Preußen Münster Flutlichtspiel am Freitagabend im Wersestadion in Ahlen... Foto: Jürgen Peperhowe Am 6. Spieltag stand ein Münsterland-Nachbarschaftsduell auf dem Spielplan... Foto: Jürgen Peperhowe ...RW Ahlen empfing den Spitzenreiter Preußen Münster. Viele Fans aus Münster waren angereist. Foto: Jürgen Peperhowe Die Ahlener überraschten den SCP mit einer sehr engagierten Leistung - und brachten den Favoriten in Schwierigkeiten. Foto: Jürgen Peperhowe Der SCP hatte im ersten Durchgang die Partie in Sachen Aggressivität nicht richtig angenommen. Foto: Jürgen Peperhowe Hinzu kam ein vergebener Elfmeter, als Gerrit Wegkamp die Großchance in der 27. Spielminute vergab. Foto: Jürgen Peperhowe Auch Münsters Schlussmann Schulze Niehues ließ sich vom mäßigen SCP-Auftritt anstecken... Foto: Jürgen Peperhowe ... so griff SCP-Keeper Max Schulze Niehues in der 42. Minute nicht entschlossen ein - und musste das 0:1 hinnehmen. Foto: Jürgen Peperhowe Für den SCP stand ein weiterer arbeitsreicher Abend an. Foto: Jürgen Peperhowe SCP-Coach Sascha Hildmann (l.) musste seine Spieler mit einem Erfolgsplan ausstatten. Foto: Jürgen Peperhowe Kampf war weiter Trumpf in der Partie. Foto: Jürgen Peperhowe In der 59. Spielminute bekamen die Adlerträger erneut einen Elfmeter zugesprochen. Foto: Jürgen Peperhowe Joshua Holtby ließ sich die Chance nicht entgehen.... Foto: Jürgen Peperhowe ... so konnten sich die Preußen-Spieler über den 1:1-Ausgleich freuen. Foto: Jürgen Peperhowe In der Folgezeit wurde der SCP stärker. Foto: Jürgen Peperhowe Mit viel Leidenschaft leisteten die Ahlener Gegenwehr. Foto: Jürgen Peperhowe Ahlens Trainer Andreas Zimmermann wurde sogar mit einem Platzverweis für seinen extrem engagierten Einsatz bestraft. Foto: Jürgen Peperhowe Zum Ende der Partie spielten die Münsteraner auf Sieg.... Foto: Jürgen Peperhowe ...den Ahlenern gingen langsam die Kräfte aus - doch letzt verdient sicherte sich der RWA das 1:1 - Endstand! Foto: Jürgen Peperhowe Der SCP spielt nach dem 0:0 gegen Rödinghausen erneut nur unentschieden. Foto: Jürgen Peperhowe Es folgen weitere Impressionen des Spiels.... Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe

Die ganze Sache lief nicht rund, die Emotionen von außen übertrugen sich schnell aufs Feld. So war auch niemand mehr überrascht, dass RWA kurz vor der Pause in Führung ging. Das Gegentor musste sich Schulze Niehues ankreiden, der einen hohen Ball aus der Luft pflückte, dabei allenfalls leicht von Kevin Kahlert berührt wurde und das Leder aus den Händen gleiten ließ. Holldack drückte den Abstauber im Fallen über die Linie (42.). „Er ist mir in den Arm gesprungen“, rechtfertigte sich der Routinier.

Mit Marvin Thiel und Henok Teklab für Jannik Borgmann und Luke Hemmerich ging es weiter. „Wir wollten eine andere Struktur reinbringen“, so Hildmann. Klar, es ging jetzt fast nur in eine Richtung. Lösungsorientiert war das Auftreten der Münsteraner nicht. Im Zweifel zogen sie im direkten Duell oft den Kürzeren. Viele Unterbrechungen, viel Zeitverlust. Alles, was passierte, war nach dem Geschmack der Ahlener. Bis auf den Pfiff von Schiedsrichter Lars Bramkamp nach einem sinnlosen Zupfen von Eickhoff gegen Scherder. Wieder Elfmeter! Natürlich trat Wegkamp nicht noch mal an. Joshua Holtby übernahm Verantwortung und zitterte den Ball ins Netz zum 1:1 (59.).

Preußen-Fans machen Alarm Foto: Ein beeindruckender Anblick bot sich den Besuchern am Freitagabend, wenn sie in die Gästekurve schauten. Sage und schreiben 1000 SCP-Fans hatten den zugegeben kürzesten Weg der Saison angetreten, um die eigene Mannschaft zu unterstützen. Der Block platzte beinahe aus allen Nähten, die Stimmgewalt hatten die Gäste-Anhänger ohnehin – dem Regen zum Trotz. Allerdings verursachten völlig unnötige Pyro-Einlagen direkt nach der Halbzeit (anders als die Ahlener Seite zuvor) eine mehrminütige Spielunterbrechung). ...

Der Ausgleich hätte Rückenwind geben können, doch das Angriffs- und Umschaltspiel des Spitzenreiters blieb recht lethargisch. Eickhoff hatte sogar auf der anderen Seite eine Kopfballchance (72.) und hätte fast vom nächsten Patzer von Schulze Niehues profitiert (77.). Zwischen diesen Szenen musste Farrona Pulido aber treffen. Super eingesetzt von Nicolai Remberg schoss er Szczepankiewicz an (74.). Ein letzter Thiel-Freistoß war für den Torwart auch kein Problem (90.+2). Dann war Schluss. Abgekämpft sanken die Preußen zu Boden. Fröhlich sah keiner aus.