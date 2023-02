Mit Leidenschaft und Keeper Bräuer: Preußen schlägt Bayer und feiert

Das gewünschte und ganz dicke Ausrufezeichen setzten die U-19-Bundesliga-Junioren des SC Preußen Münster direkt zum Jahreseinstand daheim mit dem 3:1 (2:0)-Überraschungserfolg gegen den so spielstarken Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen um Ex-Preußencoach Sven Hübscher. Der stapfte ernüchtert vom Kunstrasen, auf dem sich eine Jubeltraube der restlos erschöpften Gastgeber bildete, die nun wirklich alles investiert hatten, was die Körper hergaben.

„Die Jungs haben bisher so viel einstecken müssen im Saisonverlauf, da freut es mich sehr, dass sie mal feiern können“, sagte Trainer Tobias Harink mit Stolz in der Stimme. Um gleich in die Rolle des Mahners zu schlüpfen. „Zwei Tage freuen wir uns, dann geht es in die Vorbereitung fürs Spiel in Hilden.“ Der abgeschlagene Letzte dürfte Münster am Samstag mit ganz anderen Mitteln fordern als die Werkself, aber mit dem vierten Dreier dieser undankbar kurzen Serie sind die Adlerträger nahe dran an den rettenden Rängen.

Pehlivan besorgt die Preußen-Führung

Das ungleiche Duell dominierte direkt Leverkusen, das sich nach einer Übernachtung in Hiltrup ausgeschlafen zeigen durfte. Bis auf zwei Abwehrspieler dachten und handelten alle nach vorne, das Flachpassspiel war Trumpf, die Techniker Jardell Kanga und Ayman Aourir drehten auf. Die mit drei Innenverteidigern agierenden Preußen wirkten aber fokussiert und enorm willensstark in ihrer Formation, der Verteidiger Ben Kronenberg angeschlagen fehlte. „Wir mussten Leidenschaft und Aggressivität bieten, damit kommt Bayer nicht gut klar“, sagte Harink und erlebte, wie konzentriert die Seinen den Plan umsetzten.

Josha Häusler schickte nach Balleroberung Stürmer Miran Pehlivan in den freien Raum, der traf zum 1:0 (22.). Direkt zuvor zeigte Keeper Matthias Bräuer gegen eine Doppelchance herausragende Klasse – das sollte noch öfter passieren. Münster legte nach, weil der defensiv überragende Jubes Ticha nach Freistoß von Arbnor Hoti vorne energisch zum Ball ging und traf (39.).

Harink wechselt den Siegtorschützen ein

Die Rollen waren festgeschrieben für die zweite Halbzeit und Bräuer reagierte direkt glänzend gegen den Versuch von Matija Marsenic (52.). Ticha und Levent Öztürk bekamen gut zu tun, denn Bayer drehte nachhaltiger als zuvor auf. Die Preußen klärten oft erst im eigenen Strafraum und auf den letzten Drücker. Das Vorwärtsverteidigen klappte gegen den Dauerdruck nicht mehr so gut. Es kam, was beinahe kommen musste: Leverkusens dribbelstarker Einwechsler Can Moustfa lief nach langem Ball dem hier falsch postierten Ticha weg und verkürzte (71.).

Harink wechselte neue Kräfte ein, denn die Entlastung fand kaum noch statt, während Leverkusen die Lücken suchte. Münsters Joker schlugen dann zu: Benjamin Evers bediente klug den freistehenden Ben Wolf zu dessen 3:1-Treffer (80.), dann stoppte der noch immer hellwache Bräuer den nach klasse Dribbling abschließenden Moustfa (83.). Viel mehr bot die Nachspielzeit nicht mehr – aber strahlende Preußen mit Abpfiff.

SCP: Bräuer – Hoti, Ticha, Öztürk – Wiemer, Bena (87. Sarrafyar), Keute, Pinto (87. Kruphölter) – Häusler (62. Evers) – Pehlivan (62. Wolf), Hausotter (77. Tchadjobo)