Böllerwerfer von Essen soll ins Gefängnis – Preußen-Trio sagte aus

Wegen eines Böllerwurfs beim Regionalliga-Spitzenspiel zwischen RW Essen und Preußen Münster Mitte Februar soll ein 29 Jahre alter Familienvater ins Gefängnis. Das Amtsgericht Essen verurteilte den Mann am Mittwoch wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 2 Monaten. Das teilte das Gericht mit. Eine Strafe in dieser Höhe kann nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.

„Der Verurteilung liegt die Überzeugung des Gerichts zugrunde, dass der Angeklagte am 20.2.2022 während des Regionalligaspiels RWE gegen Preußen Münster einen Knallkörper warf, der neben den Ersatzspielern von Preußen Münster detonierte“, hieß es in der Mitteilung. Dadurch hätten Preußens Ersatzspieler Marvin Thiel und Jannik Borgmann, Athletiktrainer Tim Geidies sowie ein Balljunge Knall-Traumata erlitten.

Das (ehemalige) Trio aus Münster war am Montag in Essen vor Gericht erschienen und als Zeugen befragt worden. Thiel spielt inzwischen wieder für den VfB Lübeck, Borgmann für Preußens Regionalliga-West-Rivalen RW Ahlen.

Die Polizei war dem mutmaßlichen Böllerwerfer bei der Auswertung von Fotos und Videos durch ein auffälliges Gesichtstattoo auf die Spur gekommen. Vor Gericht schwieg der Mann. Sein Anwalt plädierte auf Freispruch, weil die Täterschaft durch die Videos nicht zweifelsfrei nachgewiesen sei. Dem folgte das Gericht nicht.

26. Spieltag, Saison 2021/22: RW Essen - SC Preußen Münster Nach dem Ausgleich der Preußen in der 73. Minute: Essener Fans werfen einen Böller auf die Einwechselspieler der Preußen. Unter anderem Thiel geht zu Boden. Foto: Jürgen Peperhowe Die Partie wird unterbrochen. Alle Verantwortlichen diskutieren auf dem Feld. Foto: Jürgen Peperhowe Preußen- und Essener-Spieler sind entsetzt... Foto: Jürgen Peperhowe ...Schiedsrichter Scheper bittet zunächst in die Kabine. Foto: Jürgen Peperhowe Die Mannschaften gehen in die Kabine. Foto: Jürgen Peperhowe Einige Spieler sind zu sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass das Spiel nicht wieder angepfiffen werden kann. Foto: Jürgen Peperhowe Schiedsrichter Scheper schickt die Spieler in die Kabine. Foto: Jürgen Peperhowe Kurz nach dem Preußen-Ausgleich flog ein Böller in Richtung der SCP-Ersatzspieler. Foto: Jürgen Peperhowe Schiedrichter Christian Scheper unterbrach zunächst die Partie... Foto: Jürgen Peperhowe ... dann wurde es komplett abgebrochen und auch nicht wieder angepfiffen. Foto: Jürgen Peperhowe Marvin Thiel hat ein Knalltrauma erlitten und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Foto: Jürgen Peperhowe Manuel Farrona Pulido schaut konzentriert auf den Ball. Foto: Jürgen Peperhowe RWE führt 1:0, und das ohne eine echte Torchance gehabt zu haben. Den Elfmeter verwandelt Thomas Eisfeld in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit. Foto: Jürgen Peperhowe Ziegele im Kopfballduell gegen Engelmann. Foto: Jürgen Peperhowe Langlitz muss verletzt ausgewechselt werden. Foto: Jürgen Peperhowe Frenkert kommt frei zum Kopfball. Foto: Jürgen Peperhowe Langlitz im Zweikampf. Kurze Zeit später ist für ihn verletzungsbedingt die Partie zuende. Foto: Jürgen Peperhowe Kok und Hildmann an der Außenlinie. Foto: Jürgen Peperhowe

Das Urteil gegen den 29-Jährigen ist noch nicht rechtskräftig. Laut einem Bericht der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ will der Verurteilte in Berufung gehen. Bei dem Spiel war beim Stand von 1:1 in der 72. Minute ein sogenannter Polenböller aus der Essener Fankurve in Richtung Spielfeld geflogen, wo sich Münsters Auswechselspieler aufhielten. Das Spiel wurde abgebrochen und später als Niederlage für RWE gewertet. Außerdem mussten die Essener 15 000 Euro Geldstrafe zahlen. Durch den Verlust von drei Punkten war sogar der Aufstieg von RWE in die 3. Liga zwischenzeitlich in Gefahr geraten.