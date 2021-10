Chance auf die Sensation war da: Preußen Münster verliert gegen Hertha BSC

Nein, keine Pokal-Sensation, kein Coup gegen den Erstligisten. Preußen Münster ist in der 2. Runde des DFB-Pokals nach eine großartigen Vorstellung mit dem 1:3 (1:1) ausgeschieden. Am grünen Tisch war der SCP nach dem 1:3 gegen VfL Wolfsburg in Runde zwei gelangt, doch Rot für Nicolai Remberg in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verschob das Kräfteverhältnis zugunsten des Erstligisten. Dem 0:1 durch Stevan Jovetic (3.) ließ Thorben Deters (41.) das 1:1 folgen.

Nach dem Wechsel mühte sich die Hertha durch Treffer Ishak Belfodil und Marco Richter am Ende zum Sieg. „Erste Liga, keiner weiß warum“, schallte es am Ende von allen Rängen – es war auch eine Verneigung vor der Preußen-Elf. Die Sensation lag wirklich in der Luft.

Offener Schlagabtausch

Was für eine bittere Pille nach 125 Sekunden. Da ploppte einmal die Erstliga-Qualität im Umschaltspiel der Gäste auf, Davie Selke, dann Dennis Jastrzembski und am Ende der Verwertungskette Stevan Jovetic machten das Spiel zu schnell für den SCP, die Hertha führte prompt.

Münsters Antwort? Nach 16 Minuten gewann auf der linken Seite Henok Teklab den Ball, den Rückpass konnte Thorben Deters aber nicht druckvoll genug aufs Tor bringen. Der SCP hatte eine Reaktion gezeigt. Immerhin.

Drei Minuten später, der SCP wehrte sich jetzt, köpfte Gerrit Wegkamp nach Flanke von Julian Schauerte aufs Tor – kein Problem für Keeper Alexander Schwolow, aber doch ein gutes Zeichen der Gastgeber. Die Partie war eröffnet, weil fast im Gegenzug Jovetic beim Schuss Münsters Max Schulze Niehues zu einer Glanztat zwang. Es ging hin und her, hier ein Dribbling von Teklab, dann die große Chance mit einem Freistoß an der Strafraumgrenze – Münsters Langlitz war von Hertha-Abwehrchef Anga Boyata rüde von den Beinen geholt worden. Und erneut war Schwolow gefordert, wehrte mit allergrößter Mühe den Linksschuss von Marvin Thiel (25.) ab. Es ging nicht nur hin und her, sondern auch hoch und runter. Jo, diese Partie machte richtig Spaß.

Déjà-vu für Schiedsrichter Willenborg Foto: Mit Hertha-Coach Pal Dardai (45) und Sportdirektor Arne Friedrich (42) standen beim letzten Pokal-Duell zwischen dem SC Preußen und den Berlinern zwei heutige Verantwortliche noch auf dem Rasen. 2009 wie 2021 mittendrin: Schiedsrichter Frank Willenborg. Der 42-jährige Realschullehrer aus Osnabrück musste vor zwölf Jahren eine Extraschicht einlegen – die Hertha gewann erst nach Verlängerung mit 3:1 beim SCP. Ihm assistierten damals Sönke Glindemann (Erftstadt) und Arne Aarnink (Nordhorn). Letzterer stand auch am Dienstagabend an der Linie. Glindemann hingegen hat seine Karriere bereits 2012 beendet, neu im Gespann ist der gebürtige Kölner Guido Kleve. ...

Ernüchterung folgt auf Euphorie

Und als sich alles beruhigt hatte, die Partie eingependelt hatte, fast schon Pause war, kam der SCP mit Urgewalt: Wegkamp auf Teklab, Pass in die Tiefe, Langlitz zündet, trifft den Pfosten, Deters holt sich die Kugel, zieht ab, Tor, 1:1. Der Deckel auf dem Stadion flog weg, Münster stand Kopf.

Aber nur kurz: Praktisch mit dem Halbzeitpfiff gab Referee Frank Willenborg der Partie eine dramatische Wendung gab: Nicolai Remberg, der in der 36. Minute nach einem Foulspiel die Gelbe Karte gesehen, wollte nun einen Elfmeter provozieren. Der Osnabrücker Willenborg verstand da keinen Spaß, verwarnte den 21-Jährige wegen unsportlichen Verhaltens erneut. In Berlin wird an der Ampel gebastelt, in Münster folgte Gelb-rot, Remberg hatte seinem Team eine Bärendienst erwiesen.

Favorit mit großen Problemen

Nur so einfach wollten es die Gastgeber den Männern vom „Big City Club“ nicht machen. Ein Mann mehr, ein Mann weniger – der SCP wehrte sich mit allem, hatte durch Deters auch gleich noch eine Chance. Nach einer Stunde war die Hertha kein Stück weiter, die Preußen schnupperten weiter: Stichwort Sensation in Unterzahl, keine Utopie.

Die Berliner kamen spät zu Chancen, erst durch den eingewechselten Suat Serdar, wenig später durch Deyovaisio Zeefuik, da waren schon 70 Minuten vorbei. Trainer Pal Dardai wechselte und wechselte, fand aber nicht wirklich den Schlüssel zur Dominanz. Chancen wie die durch Ishak Belfodil, die Schulze Niehues per Fußabwehr bereinigte, waren eher rar gesät.

Entscheidung kurz vor Schluss

Das 1:2 entsprang nicht gerade einer wilden Drangphase der Hertha, am Ende „staubte“ Belfodil ab, nachdem Schulze Niehues einen Schuss von Lucas Tousart abgewehrt hatte. Wenig später erhöhte Marco Richter (83.) auf 3:1.

Also doch, der Favorit krampfte sich zum Sieg, der SCP hatte mutig gegengehalten. Am Freitag kommt Schalke 04, allerdings die Reserve. Nach dem Fußball-Feiertag folgt der Regionalliga-Alltag. So schnell geht das. Drei Punkte warten auf Abholung...