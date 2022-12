Strässer-Nachfolge, größeres Präsidium: So geht's bei Preußen weiter

Christoph Strässer gibt den Stab ab – doch wie geht es weiter bei Preußen Münster? Noch in dieser Woche möchte der Club seine Zukunftspläne vorstellen. Im Zuge dessen wird sicher auch der Name präsentiert, der nach Wunsch der Entscheidungsträger Nachfolger des Noch-Präsidenten werden soll. Bisher sickerte noch kein Kandidat durch, auch wenn natürlich munter spekuliert wird. Was aber bekannt ist: Innerhalb der Gremien, also Vorstand und Aufsichtsrat, wird es zu einigen Verschiebungen kommen. Davon betroffen ist dann natürlich auch die KGaA.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet