Alemannia Aachen ging am Wochenende im Spitzenspiel gegen Preußen Münster unter – und vermeldete nun auch noch zwei Coronafälle. Was das bedeutet, wie die Regeln sind und wie die Preußen reagieren.

Das Auswärtsspiel bei Preußen Münster wird Alemannia Aachen möglichst schnell abhaken wollen. Der Verfolger kassierte beim Spitzenreiter der Regionalliga West eine 0:4-Pleite, verabschiedete sich anschließend in Person von Trainer Helge Hohl aus dem Aufstiegsrennen. Doch damit nicht genug.

Wie am Dienstag bekannt wurde, sind mit Dimitry Imbongo (32) und Jannik Mause (24) zwei Angreifer der Alemannia nach dem Münster-Trip positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Mause stand gegen die Preußen in der Startelf, hatte kurz nach der Halbzeitpause den vermeintlichen Ausgleich erzielt. Der Treffer aber war aufgrund einer Abseitsstellung vom Schiedsrichtergespann einkassiert worden. Imbongo saß in Münster zunächst auf der Bank und wurde nach 64 Minuten eingewechselt.

So reagiert Preußen Münster auf die Coronafälle

Die Preußen erklärten am Mittwoch auf Anfrage dieser Redaktion, sich aufgrund der positiven Tests beim letzten Gegner vorerst keine größeren Sorgen zu machen. Es gibt auch keine aktuellen Krankmeldungen. Bei den Adlerträgern werden – wie bei nahezu allen Clubs – keine regelmäßigen Tests mehr durchgeführt. Die Spieler sind aber angehalten, sich bei Krankheitssymptomen zu testen.

Und wie geht es nur für das Alemannia-Duo weiter? Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat die Isolationspflicht für Corona-Infizierte Ende Januar auslaufen lassen. Die zuvor gültige Regelung, dass sich Positivgeteste fünf Tage isolieren müssen, greift demnach nicht mehr.

Für Aachen steht am Samstag gleich das nächste Spitzenspiel in der Regionalliga West an, der Tabellenfünfte empfängt den Dritten Wuppertaler SV. Imbongos Einsatz stünde dann nichts im Wege, wenn er sich fit fühlt und von den Teamärzten grünes Licht erhält. Mause, der mit neun Treffern in 19 Einsätzen bester Aachener Torschütze ist, fehlt gegen Wuppertal ohnehin. Er hatte gegen Preußen Münster seine fünfte Gelbe Karte gesehen und ist damit gesperrt.