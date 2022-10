„Die Truppe macht Spaß“: You köpft Preußen II in Lotte spät zum Sieg

Nicht alle Tage dürfen die Kicker von Preußen Münster II in einem Stadion auflaufen – und dann noch kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielen. Seongsun You sorgte im Gastspiel beim ehemaligen Drittligisten Sportfreunde Lotte in der 86. Minute für den 2:1-Siegtreffer. „Einfach geil“, sagte Coach Kieran Schulze-Marmeling nach Abpfiff. „Die Kulisse war top. Regelmäßig in einem Stadion zu spielen – da wollen wir alle mal hin.“

Dass es am Ende zu drei Punkten und dem damit verbundenen zweiten Platz in der Oberliga reichen wird, war in der ersten Halbzeit noch nicht erkennbar. Bereits nach sechs Minuten verwandelte Lottes Angelos Kerasidis einen Elfmeter zum 1:0 für die Hausherren. „Der verdiente Rückstand“, sagte Schulze-Marmeling und bemängelte den Auftakt seiner Mannen. „Wir hatten Probleme, uns auf den Rasen einzustellen, haben überhaupt keinen Zugriff bekommen.“ Nach vorne ging nur wenig.

Im zweiten Durchgang drehte Preußen auf

Das änderte sich erst im zweiten Durchgang, als die Spielanteile immer weiter in Preußen-Hand wanderten. Jetzt ging auch mehr nach vorne, nach 53 Minuten traf Deniz Bindemann zum 1:1-Ausgleich. Immer wieder rettete der stark aufspielende Roman Schabbing im Kasten der Preußen und vereitelte Lottes Konterangriffe, kurz vor Schluss aber sorgte dann ein Standard für die Entscheidung. Nach einer Ecke stieg You hoch und köpfte zum Sieg ein. „Eine mega Truppe einfach, das macht Spaß“, sagte Schulze-Marmeling.

SCP: Schabbing – Ter-Horst, Cirak, Sikorski, Demirarslan (87. Korte) – Di Pierro (82. You), Benjamins, Schacht (71. Tersteeg) - Bindemann (89. Heering), Steinfeldt, Selutin (79. Nyassi)