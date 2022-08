Diesen Tag hat Dennis Daube nicht vergessen. Vermutlich jeden Tag bis zu einem erfolgreichen Comeback wird er daran denken. „Ja klar, das vergisst man nicht. Am Anfang hatte ich bitter daran zu knabbern. Ich hatte einige Verletzungen, aber das ist die schwerste“, sagt Daube, und fügt an: „Mit einem Karriereende habe ich mich nicht beschäftigt. Das stand für mich nicht im Raum.“

Den 18. September 2021 hat auch Sascha Hildmann nicht vergessen. „Als Fußballer kennt man den Unterschied nach einem Foul und die Art, wie man aufschreit“, sagt er. Der Trainer des SC Preußen Münster hörte genau hin, als sein Mittelfeld-Regisseur Daube von hinten gefoult wurde. Alle Beteiligten wussten, dass es den damals 32-Jährigen schlimmer erwischt hatte. Daube zog sich einen Kreuzbandriss zu, knapp ein Jahr dauert die Pause an, am Mittwoch sind es 340 Tage – am Samstag trifft der SC Preußen wieder auf den gastgebenden SVS, allerdings im Ausweichspielort in Homberg.

Daube: Aufgeben war nie ein Thema

Daube hatte damals gerade das Zepter bei den Preußen in der Zentrale übernommen. Nach einer durchwachsenen ersten Regionalliga-Spielzeit 2020/21 hatte er unterstrichen, warum er es auf 149 Zweitliga-Partien bei Union Berlin und dem FC St. Pauli gebracht hatte. Dann kam die Partie in Straelen und das langwierige Verletzungs-Aus. Doch in der Krise konnte er sich auf einige Menschen verlassen: „Freunde, Familie und Mitspieler haben mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben.“ Aufgabe war nie ein Thema.

Nun hoffen Spieler in der Regel, dass es nach einem Kreuzbandriss nach einem halben Jahr bereits wieder weitergeht. Doch die Realität sieht anders aus. Ein Ole Kittner, heute in der Geschäftsführung beim SCP tätig, musste seine Profikarriere für gewaltige 44 Monate nach einer solchen Verletzung unterbrechen. Sein Comeback beim SCP als Spieler war fast schon eine Sensation.

Auch Simon Scherder, aktuell gemeinsam mit Alexander Hahn in der Innenverteidigung beim Aufstiegsanwärter aus Münster gesetzt, musste 22 Monate pausieren. Als der erste Kreuzbandriss auskuriert war, folgte flugs der nächste. Aber Scherder meldete sich nach einem langen Leidensweg zurück.

Hildmann ist fest vom Comeback überzeugt

„Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass Dennis als Spieler wieder zurückkommt“, sagt Hildmann. Und: „Er war ein Schlüsselspieler bei uns vor seiner Verletzung und hatte sich großen Respekt in der Mannschaft erarbeitet.“ Daube, ein ruhiger Vertreter mit dafür umso größerer Ausstrahlung auf dem Platz, wurde von 100 auf null gestellt.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 26 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Grote (Mittelfeld, 35 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Am Samstag in Homberg wird Daube aber auf keinen Fall für die Preußen ein Comeback feiern können. Er arbeitet dabei verbissen mit Athletikcoach Tim Geidies an der Rückkehr. Mittlerweile kann er das Aufwärmen der Mannschaft mitmachen, allerdings noch keine Zweikämpfe im Training bestreiten. Auch die „langen Bälle“ sind noch ein Tabu für Daube. „Eine Prognose wage ich nicht, aber aktuell läuft es ganz positiv“, erklärt er.

Aber er war irgendwie immer da bei den Preußen. Man sah den Routinier praktisch bei jedem Spiel, anfangs an Krücken und mit mächtiger Knie-Bandage, dann schon relativ normal gehend, nun ist er an der Seite des Trainingsfeldes zu sehen. Kurze Sprints, Sidesteps, Kräftigungsübungen, meist ist Tim Geidies dabei, es geht schon voran.

„Benötigt besondere mentale Kraft“

„Dennis hat eine große Eigenmotivation, wobei es besondere mentale Kraft benötigt, um mit dieser Situation klarzukommen“, lobt Chefcoach Hildmann den beharrlichen Trainingseinsatz des nun 33-Jährigen. Auch wenn die Konkurrenz im Mittelfeld auf Daubes Position riesengroß ist mit Thomas Kok, Dennis Grote, aber auch Nicolai Remberg, so verspricht sich Hildmann einiges von einem genesenen und voll belastbaren Dennis Daube.

Die Arbeit auf dem Rad-Ergometer gehörte in den letzten Monaten zum Standard-Trainingsprogramm bei Preußen-Profi Dennis Daube. Foto: Jürgen Peperhowe

Die lange Wartezeit, das quälend langwierige Aufbautraining soll sich bezahlt machen. Hildmann will Daube zurück auf dem Platz sehen. Es könnte dem SCP im Aufstiegsrennen einen weiteren positiven Anschub geben. Eigentlich ein richtig guter Plan.