Plötzlich Kopfballungeheuer? Grote erklärt seine Aufgabe

Als ordnende Hand und Passgeber im Mittelfeld kennt jeder Dennis Grote. Der Routinier von Preußen Münster zeigte am Sonntag beim 2:1 in Mönchengladbach aber plötzlich eine ganz andere Qualität. Wenn auch ohne Glück.

Dennis Grote (3. von links) gewann am Sonntag mit Preußen Münster das Regionalliga-Spitzenspiel bei Borussia Mönchengladbach II.

Dennis Grote bestätigte am Sonntag beim 2:1-Sieg von Preußen Münster gegen Borussia Mönchengladbach II seine Top-Form und trat in ungewohnter Rolle mehrmals in Erscheinung. Das Kurzinterview.