Der Spagat der Adlerträger

Diesen Spagat muss ein Verein wie der Fußball-Regionalligist erst einmal innerhalb von elf Tagen schaffen. Teil eins ist die Kür, ein Aufeinandertreffen mit dem Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg, der SCP verlor nach Verlängerung mit 1:3, durch das Urteil des DFB-Sportgerichtes aber ist er nun mit einem 2:0 weiter, wobei Wolfsburg wiederum fristgerecht am Dienstag Protest einlegte beim DFB-Bundesgericht. Teil zwei, das Heimspiel gegen Alemannia Aachen, darf als Pflicht bezeichnet werden, Münster siegte spektakulär mit 2:1. Teil drei mutet derweil an wie die Rückkehr aus einem wilden, schönen Urlaub, und nun muss erstmal die Wäsche gemacht werden, eine Aufgabe, die auch erledigt werden muss.

A-Ligist aus Bad Salzuflen

Am Mittwoch setzt sich der SC Preußen in der ersten Runde des Westfalenpokals um 19.30 Uhr mit dem SV Werl-Aspe auseinander. Das ist ein Kreisligist aus der A-Liga Lemgo, ein Stadtteilclub aus Bad Salzuflen – für die Preußen ist das wie ein Ritt durch drei Fußball-Welten. Simon Scherder steht im Kader, wird aber wohl nicht spielen, Marvin Thiel und Manfred Kwadwo fallen aus.

Saison 2021/22: Kader des SC Preußen Münster Der SC Preußen Münster - Saison 2021/22: Untere Reihe von links: Manfred Kwadwo, Joshua Holtby, Jules Schwadorf, Marko Dedovic, Maximilian Schulze Niehues, Steffen Westphal, Marvin Thiel, Henok Teklab und Thorben Deters. Mittlere Reihe von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Julian Schauerte, Dominik Klann, Matthias Sieme, Lukas Brüggemann, Helge Dahms, Dr. Tim Hartwig und Harald Menzel. Oben von links: Marcel Hoffmeier, Nicolas Remberg, Simon Scherder, Gerrit Wegkamp, Jannik Borgmann, Jan Dahlke, Dennis Daube, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann. Foto: Gunnar A. Pier Tor: Maximilian Schulze Niehues, geboren: 11.11.1988 - letzter Verein: Fortuna Düsseldorf Foto: Gunnar A. Pier Tor: Marko Dedovic, geboren: 9.9.1997 - letzter Verein: Werder Bremen Foto: Gunnar A. Pier Tor: Steffen Westphal, geboren: 1.5.1999 - letzter Verein: Lok Stendal. Foto: Gunnar A. Pier Abwehr: Marcel Hoffmeier, geboren: 15.7.1999 - letzter Verein: SV Lippstadt Foto: Gunnar A. Pier Abwehr: Simon Scherder, geboren: 2.4.1993 - letzter Verein: Brukteria Dreierwalde Foto: Gunnar A. Pier Abwehr: Jannik Borgmann, geboren: 12.11.1997 - letzter Verein: VfL Osnabrück Foto: Gunnar A. Pier Abwehr: Julian Schauerte, geboren: 2.4.1988 - letzter Verein KAS Eupen (Belgien) Foto: Gunnar A. Pier Abwehr: Marvin Thiel, geboren: 29.1.1995 - letzter Verein: VfB Lübeck Foto: Gunnar A. Pier Mittelfeld: Dominik Klann, geboren: 27.5.1999 - letzter Verein: FC Schalke 04 Foto: Gunnar A. Pier Mittelfeld: Thorben Deters, geboren: 20.8.1995 - letzter Verein: VfB Lübeck Foto: Gunnar A. Pier Mittelfeld: Dennis Daube, geboren: 11.7.1989 - letzter Verein: KFC Uerdingen Foto: Gunnar A. Pier Mittelfeld: Nicolai Remberg, geboren: 19.6.2000 - letzter Verein: Eintracht Rheine Foto: Gunnar A. Pier Mittelfeld: Joshua Holtby, geboren: 20.1.1996 - letzter Verein: Viktoria Arnoldsweiler Foto: Gunnar A. Pier Mittelfeld: Jules Schwadorf, geboren: 19.10.1992 - letzter Verein: SV Wehen Wiesbaden Foto: Gunnar A. Pier Angriff: Alexander Langlitz, geboren: 15.2.1991 - letzter Verein: SF Lotte Foto: Gunnar A. Pier Angriff: Henok Teklab, geboren: 6.11.1998 - letzter Verein: Bayern Alzenau Foto: Gunnar A. Pier Angriff: Deniz Bindemann, geboren: 3.2.2003 - letzter Verein: Borussia Münster Foto: Gunnar A. Pier Angriff: Manfred Kwadwo, geboren: 30.5.1995 - letzter Verein: Waldhof Mannheim Foto: Gunnar A. Pier Angriff: Jan Dahlke, geboren: 11.9.1997 - letzter Verein: Wormatia Worms Foto: Gunnar A. Pier Angriff: Gerrit Wegkamp, geboren: 13.4.1993 - letzter Verein: FSV Zwickau Foto: Gunnar A. Pier Trainer Sascha Hildmann Foto: Gunnar A. Pier Co-Trainer Louis Cordes Foto: Gunnar A. Pier Torwarttrainer Carsten Nulle Foto: Gunnar A. Pier Zeugwart Helge Dahms Foto: Gunnar A. Pier Mannschaftsarzt Dr. Tim Hartwig Foto: Gunnar A. Pier Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Gunnar A. Pier Physiotherapeut Lukas Brüggemann Foto: Gunnar A. Pier Athletiktrainer Tim Geidies Foto: Gunnar A. Pier

Ohne respektlos sein zu wollen, werden die Preußen diese Erstrundenpartie gewinnen müssen, eigentlich auch mit einem sehr deutlichen Resultat. Der SV Werl-Aspe bringt zwar gut 150 Fans mit, aber vermutlich nicht die geringste Hoffnung auf eine Pokalsensation vor dann vielleicht 750 Besuchern. Zudem hat Werl-Aspe gerade erst in der ersten Pokalrunde im Kreis Lemgo mit 3:4 nach Elfmeterschießen gegen die SG Bentorf/Hohenhausen verloren. Nach der Partie in Münster steht der Saisonstart bei der TBV Lemgo II an. Die Begegnung in Münster ist das, was man als Höhepunkt für die von Marcos Goncalves trainierte Auswahl bezeichnen kann – man spielt dann doch eher selten gegen ein Profiteam unter Pflichtspielbedingungen.

Stimmungshoch - auch für die Fans

In Münster begann am Dienstag die Trainingswoche, der Schwung ist da, die ersten beiden Partien gegen Wolfsburg und Aachen waren nicht nur Stimmungsaufheller, sondern unterstrichen das frische, hohe Anspruchsdenken der Preußen. Am Samstag geht es in der Meisterschaft bei Borussia Mönchengladbach II dann um die nächsten Punkte. Der Sieg gegen Werl-Aspe soll da längst abgehakt sein. Trainer Hildmann sagt aber auch: „Wir werden definitiv viel rotieren. Mit passt das Spiel“, er kann seine Reservisten bringen. Und auch das weiß er ganz genau: „Ich darf vier Mal wechseln.“

Am Montag wurde zunächst im Gerichtssaal gewonnen, dem Protest gegen die Spielwertung der 1:3-Niederlage gegen Wolfsburg wurde stattgegeben, aktuell steht der SCP in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals, 257.000 Euro Zusatzeinnahme wären dann sicher. „Und in dieser Runde erhält der westfälische Verband auch nicht mehr einen 25-prozentigen Anteil davon“, sagt SCP-Geschäftsführer Bernd Niewöhner. Mit dann weiteren Zuschauereinnahmen würde die Summe flott über 300.000 Euro liegen.

Niewöhner bleibt vorsichtig

Niewöhner bleibt aber vorsichtig, der Einspruch der Wolfsburger vor dem DFB-Bundesgericht liegt jetzt vor. Sportchef Peter Niemeyer würden weitere Mittel für Sommerschlussverkauf-Transfers durchaus helfen. Denn „ein Teil der Einnahmen würden wir dem Spielbetrieb zukommen lassen“, führte Niewöhner aus. „Wir werden noch zwei, drei spannende Spieler holen“, sagt Niemeyer – unabhängig von dem Plus einer weiteren Pokalpartie.

Van Eijma verlässt den SCP

Der 23 Jahre alte Verteidiger Roshon van Eijma hat seinen bis Sommer 2022 laufenden Vertrag beim SCP aufgelöst. Er kommt auf elf Regionalliga-Partien, eine Rote Karte und einen Lattentreffer per Kopf beim SCP. Der Nationalspieler von Curacao (ein Spiel), der zuletzt bei seiner Teilnahme am Gold-Cup in der Corona-Falle festsaß, wurde nicht heimisch bei den Preußen und sucht nun eine neue Herausforderung.