Professor, Preußen-Fan und Strategie-Berater Lanwehr im Interview

Ralf Lanwehr saß auf der Haupttribüne, eigentlich weder sein Ding, noch sein Platz. Normalerweise steht der 50-Jährige auf seine und bei seinen Preußen. Natürlich auch in der nächsten Saison, der Experte in Strategiefragen sieht den Club auf einem sehr guten Weg trotz des verpassten Aufstiegs.

Ralf Lanwehr ist Münsteraner, Ralf Lanwehr ist bekennender Fan von Preußen Münster, damit kann man leben – davon allerdings nicht. Drum hat er in Münster studiert und arbeitet als Professor an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede, Fachgebiete: Führung und Transformation. Lanwehr berät Bundesliga-Vereine in Strategiefragen, im Auftrag von DFL und DFB schult er Bundesliga-Trainer und -Manager.