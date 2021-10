Eine Szene mit fataler Wirkung: Nicht alle wollen den Platzverweis so hinnehmen

Es war eine Schlüsselszene im Spiel - ein ganz bitterer Moment für den SC Preußen Münster, als die Gastgeber plötzlich in Unterzahl gerieten. Über den Platzverweis bei der 1:3-Pleite gegen Hertha BSC Berlin für Nicolai Remberg gehen die Meinungen auseinander.

Auf diese Art von Scheinwerferlicht hätte Nicolai Remberg gern verzichtet. Doch sein Platzverweis quasi mit dem Pausenpfiff war einer der Schlüsselmomente dieses Pokalfights, der bundesweit Beachtung fand. Ganz nachvollziehen konnte er die objektiv korrekte Entscheidung von Referee Frank Willenborg nicht. „Ja, ich habe etwas eingefädelt. Das hat ja jeder schon mal versucht. Aber für mich trotzdem niemals Gelb-Rot. Ich habe mich ja auch nicht hingeworfen, bin sofort aufgestanden. Zu elft hätte es ganz anders ausgesehen.“

Unterstützung erhielt er von Trainer Sascha Hildmann. „Mir egal, was andere sagen. Das muss er so nicht entscheiden. Es war keine Schwalbe, keiner hätte was gesagt, wenn er das laufengelassen hätte.“ Später räumte der Pfälzer aber mit Blick auf seinen Antreiber doch ein: „Einen großen Gefallen hat er uns damit nicht getan.“ Ein Gespräch wird es zwischen beiden sicher noch mal geben.

Das „Fingerspitzengefühl“, auf das Remberg hoffte, war vom Unparteiischen kaum einzufordern. In der Kabine gab es zumindest direkt aufmunternde Worte. Und die Preußen schworen sich, auch für den 21-Jährigen alles reinzuwerfen. „So kennt man die Mannschaft ja“, sagte der Rotsünder. „Wir haben uns erinnert, wie oft wir mit einem Mann mehr schon Schwierigkeiten hatten“, verriet der Coach über das Thema der Halbzeitansprache.

2. DFB-Pokalrunde: Preußen Münster - Hertha BSC Berlin Die Rollenverteilung in der 2. Runde des DFB-Pokals war klar: Regionalligist Preußen Münster war der Underdog im Spiel gegen Erstligist Hertha BSC Berlin. Der SCP wollte den Favoriten aber stürzen - so wie sich hier SCP-Akteur Teklab (r.) dem Kontrahenten Ekkelenkamp entgegenstellte. Foto: Jürgen Peperhowe Die Partie wurde geleitet von Schiedsrichter Frank Willenborg. Foto: Jürgen Peperhowe SCP-Coach Sascha Hildmann hatte seiner Mannschaft eine Marschroute mit auf den Weg gegeben, mit der sie Berlin ärgern sollte. Foto: Jürgen Peperhowe Auf der Gegenseite Hertha-Trainer Pal Dardai, der eine Blamage vermeiden wollte. Foto: Jürgen Peperhowe In der Anfangsphase wollte der Erstligist gleich Zeichen setzen - und seiner Favoritenrolle gerecht werden. Foto: Jürgen Peperhowe Bereits in der 3. Spielminute ging Hertha BSC Berlin durch einen Treffer von Stevan Jovetic mit 1:0 in Führung. Foto: Jürgen Peperhowe Trotzdem feuerten die Fans die Gastgeber weiter begeistert an. Foto: Jürgen Peperhowe Angesichts des frühen Rückstandes hielten die Preußen aufopferungsvoll dagegen. Foto: Jürgen Peperhowe Der Aufwand des SCP wurde belohnt: Thorben Deters glich in der 41. Spielminute zum 1:1 aus. Foto: Jürgen Peperhowe Das tat gut: Thorben Deters beim Torjubel. Foto: Jürgen Peperhowe Bereits das Zwischenergebnis gegen den Erstligisten war eine große Überraschung. Foto: Jürgen Peperhowe Die Preußen blieben weiter gut im Spiel und... Foto: Jürgen Peperhowe ...bereiteten der Hertha große Probleme. Foto: Jürgen Peperhowe Doch dann leistete sich Nicolai Remberg eine Unsportlichkeit und wurde wegen einer Schwalbe von Schiri Willenborg des Platzes verwiesen. Foto: Jürgen Peperhowe Ein ganz bitterer Moment für die Preußen kurz vor der Halbzeit. Foto: Jürgen Peperhowe Das Fazit nach der ersten Hälfte lautete: Ein verdientes Zwischenergebnis. Hertha hatte den besseren Beginn, der SCP wirkte angespannt bis nervös, fand dann aber immer besser rein und lieferte ein ausgeglichenes Spiel. Chancen auf beiden Seiten waren vorhanden. Foto: Jürgen Peperhowe In Unterzahl musste der SCP dann Durchgang 2 bestreiten. Foto: Jürgen Peperhowe Überraschend mutig gingen die Gastgeber auch noch im zweiten Abschnitt zur Sache. Foto: Jürgen Peperhowe Doch der Erstligist wollte seine personelle Überlegenheit ausnutzen.... Foto: Jürgen Peperhowe ...während sich die Preußen mit einem Spieler weniger weiterhin tapfer wehrten - der Erstligist tat sich schwer. Foto: Jürgen Peperhowe Doch kurz vor Spielende fiel das Tor zum 1:2 durch Ishak Belfodi - wenig später sorgte Marco Richter mit seinem Treffer zum 1:3 für die Entscheidung zugunsten der Hertha. Foto: Jürgen Peperhowe Nach Abpfiff bedankten sich die Preußen bei ihren Fans, die stolz auf ihr Team sein konnten. Foto: Jürgen Peperhowe Es folgen weitere Impressionen von der Partie.... Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe

Schon vor der Pause stach der große Wille hervor, in Unterzahl dann erst recht. „Wir hatten nur ganz zu Anfang Schwierigkeiten, haben uns aber geschüttelt und spielerische Lösungen gesucht und sind hoch angelaufen“, sagte Hildmann. „Es war einfach ein saugutes Spiel meiner Mannschaft.“

Kapitän Julian Schauerte pflichtete sofort bei: „Bis auf die ersten zehn Minuten haben wir gut dagegengehalten und unser Spiel durchgezogen. Es war ausgeglichen, obwohl drei Ligen dazwischenliegen. Mit ein bisschen Glück hätten wir sogar das 2:1 schaffen können, aber dann ist am Ende wieder einer durchgerutscht. Das Glück war nicht so ganz auf unserer Seite.“

Stürmer Gerrit Wegkamp stimmte: „Wir haben eine unfassbare Moral bewiesen und das Spiel nach dem frühen Rückstand an uns gerissen. Auch nach dem Platzverweis haben wir nicht nur verteidigt, sondern weiter nach vorn gespielt.“ Einzig der Lohn dafür blieb aus.