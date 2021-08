Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen Regionalligist SC Preußen Münster und Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg ging am Donnerstag in die dritte Verlängerung. Nach dem Sportgericht des DFB bestätigte auch das Bundesgericht des Verbandes das Urteil der Spielwertung.

Eine faustdicke Überraschung war es nicht, aber die 2:0-Wertung des Erstrundenspiels im DFB Pokal für Preußen Münster bleibt bestehen. Die Partie gegen den VfL Wolfsburg war 1:3 nach Verlängerung verloren gegangen, doch der Bundesligist hatte sechs- statt wie erlaubt fünfmal gewechselt. Dem Einspruch des Außenseiters hatte das Sportgericht in der vergangenen Woche stattgegeben, nun wies die höhere Instanz die Berufung der Niedersachsen zurück. Das Erstrundenspiel im Pokal geht also mit einem 2:0 aus Preußen-Sicht und einer 0:2-Pleite für die Wölfe in die Annalen ein.

Der Einzug in die zweite Pokalrunde beschert den Adlerträgern gesicherte Einnahmen in Höhe von rund 260.000 Euro. Damit kann die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals am Sonntag wie geplant über die Bühne gehen. Die Paarungen werden am Sonntag (29. August) ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau ausgelost. Gespielt wird am 26. oder 27. Oktober.

Eine Auswechslung zu viel

Rückblick: Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg um Trainer Mark van Bommel hatte sich in Münster sehr schwer getan und Preußens Führungstreffer durch Marcel Hoffmeier (74.) erst in letzter Minute gekontert. In der Verlängerung setzte sich der klare Favorit dann mit 3:1 durch. Das große Problem: Die Wölfe nahmen in Minute 102 einen Doppelwechsel vor, Spielertausch Nummer fünf und sechs.



Im DFB-Pokal sind aber auch im Falle einer Verlängerung explizit nur fünf Auswechslungen erlaubt. Wolfsburg berief sich darauf, dass der Vierte OffizielleTobias Fritsch auf Nachfrage mehrfach erklärt habe, ein sechster Wechsel sei zulässig. Der Unparteiische aus Mainz bestritt das schon vor dem Sportgericht - und blieb auch vor dem Bundesgericht dabei.



Der vorsitzende Richter Achim Späth verwies in seiner Urteilsbegründung auch auf einen Fall aus dem Jahr 2014, als es um den KFC Uerdingen ging und die Verantwortung der Clubs festgestellt wurde. „Ausschließlich der Verein ist für die Einhaltung verantwortlich. Es zählt zu den Grundpflichten, sich umfassend und rechtzeitig über die Regularien zu informieren“, sagte er und zitierte aus dem Regelbuch, nach dem das Schiedsrichtergespann über Einwechslungen nur zu informieren ist.



1. DFB-Pokal-Hauptrunde: Preußen Münster - VfL Wolfsburg Nach langer Zeit stand der SC Preußen Münster wieder mal in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde - das zum Spiel gegen den Erstligisten VfL Wolfsburg waren rund 7000 Zuschauer zugelassen. Foto: Wilfried Hiegemann Auch das mediale Interesse an der Partie war groß - die Begegnung wurde live im Fernsehen übertragen. Foto: Wilfried Hiegemann Während die ersten Fans im Stadion Platz nahmen,.... Foto: Wilfried Hiegemann .... gab es noch lange Warteschlangen vor dem Stadion. Foto: privat Für die Spieler von Preußen Münster war das Duell gegen den Erstligisten eine ganz besondere Partie. Foto: Wilfried Hiegemann Die Gäste aus Wolfsburg wollten eine böse Überraschung vermeiden und nicht beim Regionalligisten verlieren. Foto: Wilfried Hiegemann Hier wärmen sich die Wolfsburger Spieler (v.l.) Maximilian Phlilipp, Joshua Guilavogui und Lukas Nmecha auf. Foto: Wilfried Hiegemann Vor dem ersten Pflichtspiel in Münster hatten die Wölfe in der Saisonvorbereitung fünf Testspiel-Niederlagen bezogen. Foto: Wilfried Hiegemann Die Fans waren voller Vorfreude auf das Spiel - und hofften.... Foto: Wilfried Hiegemann ...wie die Preußenspieler auf einen Überraschungssieg des SCP. Foto: Wilfried Hiegemann Die Adlerträger haben eine erfolgreiche Vorbereitung mit sieben Erfolgen am Stück hinter sich. Foto: Wilfried Hiegemann Für den SCP war das Spiel im DFB-Pokal der erste Pflichtspieleinsatz - der erste Spieltag in der Regionalliga West ist für die Preußen am 14. August 2021. Foto: Wilfried Hiegemann Gut versorgt freuten sich die Fans auf den Anstoß. Foto: Wilfried Hiegemann Auch SCP-Keeper Maximilian Schulze Niehaus war bereit für den Spielbeginn. Foto: Wilfried Hiegemann Kurz vor dem Anpfiff bildeten sich SCP-Spieler Kreis, um sich auf das Match einzustimmen. Foto: Wilfried Hiegemann SAlles war gerichtet für einen spannenden Pokalfight. Foto: Wilfried Hiegemann Die Kapitäne beider Teams bei der Seitenwahl. Foto: Wilfried Hiegemann Der SCP startete beherzt ins Spiel - hier behauptet Nicolai Remberg (l.) den Ball gegenüber dem Wolfsburger Lukas Nmecha. Foto: Wilfried Hiegemann In der ersten Viertelstunde hatten die Preußen Spiel und Gegner gut im Griff. Foto: Wilfried Hiegemann Aktion am Wolfsburger Strafraum - der Wolfsburger Abwehrspieler Maxence Lacroix (l.) klärt die Situation. Foto: Wilfried Hiegemann Der Wolfsburger Xaver Schlager bemüht sich um den Spielaufbau bei den Wölfen. Foto: Wilfried Hiegemann In diesem Mittelfeld-Duell enteilt SCP-Spieler Marvin Thiel (r.) mit Ball seinem Gegenspieler Xaver Schlager. Foto: Wilfried Hiegemann Großer Jubel brach im Preußen-Anhang in der 74. Spielminute aus: Marcel Hoffmeier hatte den SCP mit 1:0 in Führung geschossen. Foto: Wilfried Hiegemann Im Laufduell: SCP-Akteur Thorben Deters (r.) und der Wolfsburger Ridle Baku. Foto: Wilfried Hiegemann Leidenschaftlich versuchten die Adlerträger, die Führung ins Ziel zu retten. Foto: Wilfried Hiegemann Das Publikum feuerte das münsterische Team in der entscheidenden Phase an. Foto: Wilfried Hiegemann Doch aller Einsatz - wie der von Alexander Langlitz (l.) gegen Jerome Roussillion - wurde nicht belohnt: In der letzten Spielminute gelang dem VfL Wolfsburg durch Josip Brekalo der Ausgleich. Foto: Wilfried Hiegemann Die reguläre Spielzeit endete mit einem Remis - die Verlängerung musste die Entscheidung bringen. Foto: Wilfried Hiegemann Nochmals mobilisierten die Preußenspieler alle Kräfte für den finalen Akt. Foto: Wilfried Hiegemann Doch erneut konnte der Regionalligist nicht das Spielglück für sich verbuchen. Der Erstligist traf durch Wout Weghorst und Ridle Baku noch zum 2:1 - sowie zum 3:1-Endstand. Foto: Wilfried Hiegemann Groß war nach Abpfiff die Enttäuschung dann auch bei Jan Dahlke (l.) und Nicolai Remberg.... Foto: Wilfried Hiegemann ....während die Gäste aus Niedersachsen das glückliche Weiterkommen im Wettbewerb feiern konnten. Foto: Wilfried Hiegemann SCP-Coach Sascha Hildmann konnte mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden sein. Foto: Wilfried Hiegemann Für den SCP gilt es nun, die bittere Pleite schnell zu verdauen.... Foto: Wilfried Hiegemann ...am 14. August steht für SCP-Stürmer Jan Dahlke (r.) der Ligaauftakt gegen Alemannia Aachen an. Foto: Wilfried Hiegemann Es folgen weitere Impressionen vom Pokal-Sonntag.... Foto: Wilfried Hiegemann Foto: Wilfried Hiegemann Foto: Wilfried Hiegemann Foto: Wilfried Hiegemann

Wolfsburgs Anwalt: „die unsportlichste aller Lösungen“

Den Hinweis von VfL-Anwalt Dr. Christoph Schickhardt, dass es „die unsportlichste aller Lösungen“ sei, die Partie nun für den ­Gegner zu werten, konterte Späth mit der Botschaft, dass genau die sechste Auswechslung, wo der SCP nur fünf hatte, die „unsportlichste“ gewesen sei und erst all die Geschehnisse danach zur Folge gehabt hätte.

Dass der VfL nun vor ein ziviles Gericht zieht oder gar vor den internationalen Sportgerichtshof CAS erscheint eher unwahrscheinlich. Mit der Auslosung am Sonntag sind in diesem Punkt in Kürze auch weitere Fakten geschaffen.

Aussage gegen Aussage

Zwar hatten Späth und seine Kollegen durchaus Bedenken angesichts der Aussagen des Vierten Offiziellen Tobias Fritsch, der den Wölfen missverständliche Informationen gegeben haben könnte. Doch auf den Richterspruch hatte diese ungeklärte Sache auch diesmal keinen Einfluss. Es stand Aussage gegen Aussage – daran änderte auch die zweite Verhandlung nichts.

Und das, obwohl auch diese inklusive erneuter Zeugen­vernehmung mehr als viereinhalb Stunden in Anspruch nahm. Die Instanzen des DFB nahmen hier die Gewissenhaftigkeit sehr ernst. Die Preußen mussten zu der Beweisaufnahme nichts beitragen. Ihren Standpunkt hinterlegte Rechtsanwalt Simeon Scheuermann (Kanzlei Duvinage aus München) wie beim ersten Mal klar und zielsicher.