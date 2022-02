Entspannung beim Preußen-Personal: Drei Spieler freigetestet

Preußen Münster gegen RW Essen - dieses Duell hat jede Menge Tradition. Ein Blick in die (digitalen) Geschichtsbücher verrät: Der erste sportliche Vergleich zwischen den Adlerträgern und den Rot-Weißen fand am 16. Oktober 1949 statt. Die Gäste aus Essen feierten in der Oberliga West einen 4:0-Erfolg in Münster. Unsere Redaktion wirft in dieser Bildergalerie einen sportlichen Blick zurück. Das letzte Duell - im September 2021 - entschied ebenfalls RWE für sich. Nach Preußens 2:0-Führung jubelten am Ende doch noch die Gäste, hier der Ex-Preuße Dennis Grote. Nachdem der RWE-Kapitän im Winter eine Rückkehr zum SCP auslotete, sortierten die Essener ihn aus und lösten seinen Vertrag schließlich auf. Jetzt spielt Grote in Österreichs zweiter Liga für Wacker Innsbruck.<br>

Foto: Jürgen Peperhowe