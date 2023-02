Ex-Preuße überlebt Erdbeben in der Türkei: „Ich hatte einen Schutzengel“

Emsdetten

Ex-Preußen-Spieler Kursat Özmen hat das Erdbeben in der Türkei am eigenen Leib hautnah miterleben müssen. Schreckliche Erlebnisse, die für viele Menschen hierzulande unvorstellbar sind – in den Erinnerungen des Profi-Fußballers aber fortan fest verankert.

Von Christoph Niemeyer