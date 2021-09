Essener Fans jagen Preußen-Anhänger

Die Spieler von RW Essen jubelten nach ihrem sportlichen Sieg - die Fans des Clubs hingegen sorgten nach Abpfiff für Szenen. Foto: Jürgen Peperhowe

Der unrühmliche Höhepunkt des West-Schlagers folgte nach Spielschluss. Wie SCP-Medienbeauftragter Marcel Weskamp auf der Pressekonferenz bekanntgab, sorgten Anhänger der Gäste für Randale und Krawall: „Fans von RW Essen durchbrachen eine Absperrung und gelangten so auf die Gegengerade. Da machten sie Jagd auf Preußen-Fans. Das wird ein langer Abend für die Polizei. Das ist ein enttäuschender Abschluss für dieses Derby.“

Die Preußenspieler mussten auch warten, bis sich die Lage in der Nähe der Hammer Straße und der Parkplätze beruhigt hatte, erst dann konnten sie auf den Heimweg. Wie viele Verletzte es gab, war gegen 22 Uhr nicht bekannt, allerdings wurden bereits 17 Festnahmen von RWE-Anhängern notiert. Die Polizei hatte mit einem massiven Aufgebot versucht, die Fan-Lager zu trennen, das Konzept ging offenbar bis Spielende auf. Dann kam es auf dem Ascheplatz hinter dem Marathontor zu einer Schlägerei, später zu einer weiteren an der Hammer Straße.

Bereits während der Partie wurden in beiden Fan-Blöcken Pyrotechnik und Rauchtöpfe gezündet. Im Gästeblock der Essener begann das etwas früher, beim SCP wurde eine große Fahne ausgerollt, ehe die Pyrotechnik gezündet wurde. Kein unübliches Spielchen.

Bereits beim Aufeinandertreffen in Ahlen vor fünf Tagen hatte es sowohl in einem Ahlener Block wie auch im mit 1000 Preußen-Anhängern übervollen Gäste-Block „gezündelt“. Für die Vorfälle in Ahlen wie auch jetzt beim Heimspiel gegen Essen wird der SC Preußen kräftig zur Kasse gebeten werden. Drastischer dürften dagegen die Strafen für RW Essen ausfallen, weil beim Sturm auf und durch die überdachte Gegengerade Menschen verletzt wurden. Ein unschönes und mieses Ende des Derbys.