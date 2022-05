Ex-Preuße Özkara: RW Ahlen will Essen unbedingt ärgern

Münster

RW Ahlen könnte das Aufstiegsrennen entscheiden, spielt die Truppe von Andreas Zimmermann doch am letzten Spieltag bei Münsters Aufstiegskonkurrent RW Essen. Ex-Preuße Orhan Özkara trainierte Ahlen bis zur Winterpause und erzählt, was er RWA in Essen zutraut.

Von Alexander Heflik