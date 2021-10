"Gedanklich in einer anderen Welt": Preußen-Nachwuchs mit zweiter Pleite

Vorerst verspielt haben die U-19-Fußballer des SC Preußen Münster ihren respektablen Bundesliga-Rang. Und ein Stück Selbstvertrauen. Weil sie eine Woche nach dem 2:4 in Oberhausen das Heimspiel gegen den SC Paderborn auch mit 2:4 (0:2) in den Sand setzten und dem zweiten vorher sieglosen Konkurrenten Aufbauhilfe gewährten. Nach fünf von nur 16 Spielen muss eine Rückbesinnung her.

Sauer auf sich selbst stapften die Jung-Adler vom ramponierten Rasen, der Dienstag den Untergrund für das Highlight-Spiel im DFB-Pokal gegen die Hertha bildet. Die Junioren schmerzte, gegen eine spielerisch keineswegs bessere Elf nicht den eigenen Ansprüchen gerecht geworden zu sein. Paderborns homogene Einheit um den präsenten wie kräftigen Sechser Paul Brauckmann kaufte Münster eine Halbzeit lang im Kampf um den zweiten Ball den Schneid ab, agierte hier wacher und entschlossener. Später reichte eine reine Verteidigungshaltung plus eine Portion Glück bei den Treffern.

Preußen-Coach Harink übt klare Kritik



Schon der erste durch Zvonimir Plavcic fiel, weil Preußentorwart Matthias Bräuer die Fäuste nicht eine abgefälschte Hereingabe brachte (8.). Nach dem Rückstand versuchten die Preußen, das Heft in die Hand zu nehmen. Es gelang nur zähflüssig gegen sich zurückziehende Gäste, die nach Balleroberung dank der Präsenz in der Zentrale griffig ausschwärmten. Münsters Zielspieler Soufian Kaba hatte einen schweren Stand, in der Reihe hier ihm blieb es oft bei Einzelaktionen. Dass Koray Dag für Paderborn erhöhte (42.), war nicht erwartungsgemäß – Vorlagengeber Özgür Koz hatte Platz satt. Dag vergab noch eine Chance.

„Manche sind momentan gedanklich in einer anderen Welt unterwegs“, sagte Preußentrainer Tobias Harink und ist entschlossen, die Rückkehr zu Basistugenden einzufordern. „Wir müssen uns der Realität stellen – und die fordert von uns, dass jeder immer 100 Prozent gibt.“ Das Maximum des Tages erlebte er nach einer Umstellung auf ein 4-3-3 nach dem Wechsel, „als unsere Top-Reaktion kam“ und Chancen genug erspielt wurden, die Partie herumzureißen.

Plötzlich stürmt Abwehrchef Noah Kloth



Paul Wiemer nahm eine Einladung zum 1:2 an (48.). Koz aber wurde ein Solo erlaubt inklusive Abschluss in den Torgiebel (52.). Maxim Schröder antwortete für den SCP (66.), der nun immer größeren Druck ausübte. Im Spiel auf ein Tor mutierte Noah Kloth zum Stürmer der letzten Minuten. Zweimal brachte er den Ball von links geschickt vors Tor, keinmal nahm Kaba gewinnbringend ab. Paderborn beendete den Abtausch mit dem Kontertreffer von Noah Heim.

SCP: Bräuer – Amadi, Brodner, Kloth, Bena (82. Hinterding) – Keute, Sarrafyar (61. Overhoff) – Schröder, Wensing (46. Wiemer), Weber (61. Tchadjobo) – Kaba.