Rechtzeitig vor dem zweiten Spieltag in der Regionalliga West präsentiert der SC Preußen seinen nächsten Neuzugang: Luke Hemmerich ist als flexibler Defensivmann vielseitig einsetzbar – und sitzt möglicherweise schon am Samstag bei Borussia Mönchengladbach II auf der Bank.

Abwarten und Tee trinken mag eine feine Sache sein – der SC Preußen Münster gönnt sich derzeit allerdings keine Verschnaufpausen. Nach dem glänzenden Saisonstart geht es für den Fußball-Regionalligisten im Eiltempo weiter: An diesem Samstag (16 Uhr) im Grenzlandstadion bei Borussia Mönchengladbach II und am kommenden Mittwoch im Preußenstadion gegen die Sportfreunde Lotte. Weil aber die Personalsituation mit mittlerweile drei verletzten und zwei angeschlagenen Spielern nicht so recht zur sportlichen Euphorie passen will, präsentierten die Preußen am Freitag den nächsten Neuzugang, der bei Bedarf in jeder Ecke des Feldes für Entlastung sorgen kann. Auch das im Expresstempo.