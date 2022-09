„Ein großer Tag für mich“: Zaunkönig Teklab begeistert die Preußen

Ein bisschen zittern mussten die Preußen schon am Samstag. Erst spät fielen die entscheidenden Treffer zum 4:2-Sieg gegen den 1. FC Köln II. Henok Teklab mauserte sich mit seinem Hattrick zum Mann des Spiels.

Da sitzt er nun mit seinem Talent – auf dem Zaun der Gegengerade. Reckt mit den Fans die Arme in die Höhe, grinst mit der Sonne um die Wette. „Fußballgott“, hallt es von den Rängen. Henok Teklab genießt dieses Bad in der Menge sichtlich nach seinem furiosen Dreierpack am Samstag gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln.