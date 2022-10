Das Tänzchen von Preußen Münsters Henok Teklab gegen den 1. FC Köln II hat es nicht unter die fünf Kandidaten für das Tor des Monats September geschafft. Auf den letzten Drücker schoss sich aber ein ehemaliger Münsteraner in die Auswahl.

Henok Teklab hatte nicht nur die Fans von Preußen Münster verzückt mit seinem Tänzchen gegen den 1. FC Köln II und dem sehenswerten Treffer zum 4:2-Endstand, sondern auch Tausende Fans weltweit. Das Tor, bei dem Teklab den Kölner Keeper Jonas Urbig mit einer Art Übersteiger genarrt hatte, war in den sozialen Medien geteilt und zigfach angeschaut worden.

Da stellten sich einige Anhänger zwangsläufig die Frage, ob solch ein Treffer nicht berechtigte Chancen auf die Auszeichnung Tor des Monats haben müsste. Auf Anfrage unserer Zeitung hatte die ARD-Sportschau, die seit März 1971 den jeweils schönsten Treffer eines Monats kürt, mitgeteilt: „Der Treffer steht natürlich auf unserer Liste. Ob er in die Auswahl kommt, ist völlig offen.“

Tor des Monats: Das sind die Kandidaten

Jetzt steht fest: Teklabs Tor hat es nicht in die engere Auswahl geschafft und steht damit auch nicht zur Abstimmung. Die fünf Nominierten, für die noch bis zum 22. Oktober votiert werden kann, sind David Braig (Stuttgarter Kickers), Jill Bayings (Bayer Leverkusen), Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Marco Richter (Hertha BSC) und Dimitrij Nazarov (Erzgebirge Aue).

Letztgenannter hatte seine Bewerbung erst am vergangenen Freitagabend eingereicht – und damit am letzten Tag im September. Beim 3:0 gegen den SV Meppen versenkte Nazarov, der in der Saison 2012/2013 für Preußen Münster gespielt hat, eine Volleyabnahme aus über 20 Metern traumhaft rechts oben im Netz.

Der ehemalige Münsteraner (44 Einsätze, neun Tore, sieben Vorlagen) sagte anschließend: „Ich wusste schon, als der Ball in der Luft war, entweder schieße ich den auf den Parkplatz oder in den Winkel. Hätte ich den auf den Parkplatz geschossen, hätten alle wieder gelacht.“ So aber darf sich der Ex-Preuße Hoffnungen auf die Auszeichnung zum Tor des Monats machen – im Gegensatz zu Henok Teklab.