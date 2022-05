Hockey-Preußen drücken Daumen

Ihren Sport gibt es bei den Preußen nicht mehr, die Leidenschaft für den alten Club aber ist ungebrochen: Die Hockeyspieler des SC Preußen Münster treffen sich immer noch, wenn auch schon lange nicht mehr auf dem Platz.

Vor Corona feierten die jung gebliebenen Kämpen ihren 50. Jahrestag, nach Corona blicken sie nun schon 53 Jahre zurück auf gemeinsame Zeiten am Krummstab – der immer noch sicher in der Hand liegt. Ein Top-Thema des Treffens, das Manfred Hürländer initiiert hatte, war der aktuelle Höhenflug der Preußen-Kicker, denen die Hockey-Spezialisten mit dem Herz für Fußball an diesem Samstag alles Gute wünschen. Viele sind immer noch Club-Mitglieder – alleine die Brüder Werner und Karl Ro­termund bringen es auf 125 Jahre bei den Preußen – in guten, wie in schlechten Zeiten. Jetzt soll es aufwärtsgehen in Liga drei. Daumen und Hockeyschläger sind fest gedrückt. Alles Gute wünschen: Berni Struck, Norbert Bussmann, Detlev Braun, Wolfgang Deininger, Werner Rotermund, Achim Klein, Karl Rotermund, Rico Gisbertz, Udo Drücker, Gerd Bestvater und Manfred Hürländer